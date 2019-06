La iglesia de La Tenderina 'cierra' por obras Una vista de la parte vieja de la iglesia de San Francisco Javier de La Tenderina, vacía, lista para las obras. / PABLO LORENZANA El culto, «que no para nunca», se traslada a la casa de la Hermandad de Los Estudiantes | Arranca la segunda fase de la ampliación del templo, con la previsión de inaugurar el resultado el próximo 1 de diciembre A. ARCE OVIEDO. Martes, 25 junio 2019, 01:59

Dos años después de que el Arzobispado de Oviedo diese el visto bueno a la ampliación de la iglesia de La Tenderina, el proyecto nunca ha estado tan cerca de hacerse realidad. El próximo 1 de diciembre, con motivo de las fiestas patronales de San Francisco Javier, el arzobispo, Jesús Sanz Montes; el párroco de La Tenderina, Alberto Reigade; y los feligreses inaugurarán la remodelación del templo, proyectada por el arquitecto Alfonso Toribio. Los operarios de la constructora encargada de los trabajos, la gijonesa Tidea, comenzarán esta semana a derribar las paredes interiores de la parte antigua de la iglesia para unificar las naves y culminar así la fase dos de los trabajos.

La normalidad religiosa en la vieja iglesia cesó de manera total anteayer para que pudiese iniciarse los trabajos. Fueron los costaleros de la Hermandad de la Cofradía de Los Estudiantes los que se encargaron, durante la tarde del domingo de Corpus, después de las celebraciones, de vaciar el lugar y de cargar todos los enseres (las bancadas, los santos y las imágenes) y trasladarlos a la que será la nueva sede del culto durante los próximos meses, la casa de los cofrades en la cercana plaza de la Sentencia.

«Ayer (por el domingo) fue una tarde impresionante y siento un enorme agradecimiento hacia Los Estudiantes, que en poco más de tres horas vaciaron la iglesia y lo trasladaron todo a la casa de la hermandad. Son gente con mucha fuerza», manifestó el párroco de San Francisco Javier, en declaraciones a este diario.

«Hemos pedido un crédito como cualquier familia y lo tendremos pagado en diez años»

Y en ese sentido, explicó que «hoy (por ayer) no habrá misa, porque estamos preparándolo todo, pero a partir de mañana (por hoy), todos los días habrá celebración a las siete de la tarde. El culto no para nunca, tampoco los domingos», matizó Reigada. «Como estamos en verano y ya no hay catequesis ni confirmaciones, los tiempos han estado muy bien previstos para disturbar la rutina religiosa lo menos posible», enfatizó Reigada.

Así, esta nueva fase consistirá en levantar los muros, hacer la cubierta del edificio y realizar los exteriores e interiores del templo, que contará con un ascensor para facilitar el acceso a la parte antigua a las personas con movilidad reducida. Este estará situado frente a las nuevas escaleras, que conforman lo que se asemeja a una torre. También se derribarán el presbiterio y las escaleras de acceso al coro, donde estará un columbario para el que hay ya 150 solicitudes, admitió el párroco.

En total, las obras de remodelación y ampliación tendrán un coste de 600.000 euros. «Estoy muy orgulloso de los pasos que estamos dando. Hemos pedido un crédito, como cualquier familia, y, viendo la respuesta de la gente (con 140 socios), lo tendremos abonado en menos de diez años», sentenció el canónigo.