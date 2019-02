«No me imagino a Delia Losa denunciando las cuentas de Oviedo» El edil Rubén Rosón con la iglesia de San Isidorio al fondo. / PABLO LORENZANA Rubén Rosón | Concejal de Economía y Empleo «Es difícil encontrar en el historia de la democracia a alguien que se oponga desde su gobierno al presupuesto» ROSALÍA AGUDÍN Domingo, 17 febrero 2019, 03:49

Rubén Rosón (Degaña, 1989) es médico de profesión pero desde hace casi cuatro años gestiona las finanzas de Oviedo. Repetirá en las listas a las elecciones municipales como número dos de Somos y ya tiene en mente algunos proyectos para el próximo mandato. Le gustaría dotar al Ayuntamiento de más personal e incorporar la figura de director general «a la concejalía de Obras», pero poner en marcha estas medidas no dependen de él sino del apoyo que los ovetenses les den el próximo 26 de mayo en las urnas

-Está a punto de cerrar su primer mandato como concejal. ¿Cómo ha sido?

-Intenso. Venimos de veinticuatro años de gestión del Partido Popular y romper esas inercias hace que casi cada día del mandato tengas que estar peleando. Hemos conseguido aumentar las becas y ayudas y también nos hemos hecho cargo de la deuda que generó el Partido Popular.

LAS CLAVESDEUDA «Teníamos 160 millones de euros y ahora la hemos reducido a más la mitad» EL ESCORIALÍN «Esperamos que en abril o mayo tengamos personal para abrir de continuo estas instalaciones» PERSONAL «Necesitamos urgentemente 500 trabajadores más en el Ayuntamiento»

-¿Cuánto se ha rebajado?

-Cuando entramos en el Ayuntamiento entre la deuda viva y las sentencias judiciales (Villa Magdalena, Calatrava, Rodríguez Cabezas y los planes de empleo) teníamos más de 160 millones de euros. Era una situación casi de quiebra técnica, pero ahora hemos conseguido reducirla a más de la mitad.

-¿Cuál es la mayor éxito de este mandato?

-Creo que no ha sido solo uno, sino tres: la remunicipalización del área de Recaudación, el IBI diferenciado y la modificación del gasto. Por ejemplo, hemos dejado de gastar un millón de euros para estabular caballos privados y hemos aumentado en 1,7 millones la limpieza viaria.

-¿Y el mayor error?

-No ir más allá en la contratación de personal. Creo que es una tarea pendiente para el siguiente mandato.

-Las cuentas de este año aún están sin aprobar de forma definitiva.

-Esperemos que se haga la primera semana de abril. El presupuesto no se pudo tramitar administrativamente antes porque no tenemos personal. Necesitamos urgentemente al menos quinientos personas más.

-Es una cifra muy alta.

-Es una barbaridad...

-Una de las principales críticas de la oposición es que ningún año han sido capaces de aprobar las cuentas a tiempo.

-El retraso se debe a la dificultad en el consenso político, pero si nos fijamos en el gobierno estatal vemos que en estos cuatro años solo han aprobado dos cuentas y en el Principado o en Gijón ha pasado lo mismo.

-Las cuentas presentan un déficit de 12,6 millones de euros. ¿Teme la intervención de Hacienda?

-No. El presupuesto esquiva la ley de Estabilidad Presupuestaria y aumenta la inversión social mucho más de lo de que deberíamos. Esta situación la hacemos para poder aumentar las becas y ayudas, porque tenemos fondos. La ley, a pesar de tener recursos, te obliga a no gastarlos y nosotros nos oponemos porque las necesidades de los ovetenses tienen que estar cubiertas.

-¿De cuánto dinero está hablando?

-Sin contar con el presupuesto, arrastramos unos 60 millones de euros de remanente de tesorería. Nosotros incumplimos la legislación como en los últimos años y tendremos que hacer un plan económico financiero.

-Explíquese.

-Es decir que las obras que iba a hacer este año, si no me da tiempo a realizarlas, las dejo para el siguiente y así ya bajas el techo de gasto. Recordemos que cuando Mariano Marín fue nombrado delegado del gobierno denunció las cuentas y después retiró este proceso porque sabía que no iba a prosperar. Este año nos encontramos una situación parecida aunque no me imagino a Delia Losa denunciando el presupuesto de la capital de Asturias.

-¿Pone la mano en el fuego por ella?

-Si lo hace, va a ocurrir lo mismo que el año pasado.

-¿Qué ha pasado con las obras durante este mandato?

-Ha sido un cúmulo de despropósitos que tiene múltiples causas. Esta es la parte del presupuesto más difícil de ejecutar porque no depende exclusivamente del Ayuntamiento y la mayor parte del dinero de este capítulo fue para pagar el Calatrava y Villa Magdalena. Además, falta personal y no se asumió la necesidad de contratar a más personal cualificado y diferente del que había en otras etapas.

-¿A qué se refiere?

-La concejala de Obras siempre se negó a tirar de una figura que habría agilizado esta área y se trata de los directores generales. Esta situación me sorprende porque ella (Ana Rivas) ostentó este cargo durante ocho años en el gobierno regional con lo cual parece que lo que vale para la administración autonómica lo desechamos para lo local.

- ¿La situación sería distinta en esta concejalía si estuviese liderada por un miembro de Somos?

-Al menos habríamos propuesto soluciones. Habríamos ensayado, porque si quieres que una cosa cambie tienes que introducir modificaciones. Nosotros hubiéramos introducido funcionarios que puedan agilizar estos procesos, pero no sabemos cómo sería el resultado. Quizás lo podramos ver el próximo mandato.

-¿Debería dimitir Ana Rivas?

-Es difícil encontrar en la historia de la democracia a alguien que se oponga desde su propio gobierno al presupuestos, pero no soy yo quien tiene que decir qué consecuencias acarrea esta situación.

-¿En algún momento Oviedo se arrepentirá de no entrar en el área metropolitana?

-No hay proyecto sin la capital del Principado. Representamos el 25% de esta zona y somos la locomotora empresarial y de empleo de Asturias.

-¿La cesión de la fábrica de armas de La Vega se puede ver perjudicada por la convocatoria de elecciones generales?

-Puede ser. Es por ello, que la vicealcaldesa ha instado al alcalde a mantener una reunión con Defensa y poder agilizar todo el proceso. Estamos preocupados.

-¿Cuándo se reabrirá El Escorialín?

-El Principado debería haber sacado las escuelas taller en junio de 2018 pero no lo hizo. Resolvió la convocatoria en diciembre y ahora tenemos hasta el 1 de abril para contratar todos los proyectos. Entendemos que a lo largo de este mes o en mayo tendremos las personas necesarias para abrir de continuo El Escorialín.

-¿Cómo está el proceso judicial por el fraccionamiento de contratos de la FIDMA?

-Existe una denuncia por parte del Partido Popular hacia mi persona por tramitar la feria de muestras exactamente igual que lo hacían ellos. Tenemos todos los informes a favor y aprobación en junta de gobierno, pero Gerardo Antuña me ha denunciado a mí. Ahora, los juzgados están con las diligencias previas y nosotros entendemos que no existe nada raro.

-¿Habrá confluencia con Equo a las elecciones?

-Ojalá.

-Supongo que echarán de menos a Mercedes González el próximo mandato.

-Ella ha sido una de las personas que más me ha sorprendido para bien en este viaje. Tiene un nivel de compromiso claro y con una capacidad de desarrollo y consenso que es difícil de creer si no la ves operando.