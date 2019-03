La impulsora de la Cultura en Las Regueras Esther Martínez en la biblioteca municipal de Las Regueras. / HUGO ÁLVAREZ Esther Martínez es el alma de la biblioteca, «una escapatoria» para la mujer de esta zonal rural, y además escribe: 'La mio llingua ye' tuvo premio SANDRA S. FERRERÍA Domingo, 10 marzo 2019, 04:09

Por qué leen más las mujeres y por qué escriben más los hombres? Pese a que lleva treinta años al frente de la biblioteca pública de Las Regueras,Esther Martínez no sabe con exactitud la respuesta, aunque en su caso no responde al perfil habitual: ella es lectora y escritora a la par. Tras terminar la carrera de Magisterio por Ciencias Humanas, entró en 1988 a trabajar como responsable de la biblioteca, cuando esta misma se creó. Vivió en sus carnes la transformación tecnológica en las bibliotecas del Principado, con la que se pasó de tener los libros controlados mediante tarjetones a todo informatizado. «Un gran avance», asegura.

Rodeada por más de sei mil ejemplares, distribuidos en narrativa, infantil, poesía, ensayo, o libros en asturiano, Esther Martínez se encuentra estos días realizando un expurgo. «El sitio es pequeño y esto no puede ser un almacén». En las cajas para retirar se encuentran desde manuales de informática de los años 90, hasta libros que por calidad o por contenido no son precisos allí. Según explica, los factores que sigue a la hora de la 'limpieza' son el estado del libro, el contenido, la actualidad, o el interés que pueda tener para la zona. «Un libro sobre el suelo de Gijón aquí no lo va a coger nadie», señala.

La biblioteca de Las Regueras cuenta con varias zonas bien diferenciadas. Al inicio están los libros infantiles y juveniles, con ejemplares para los más pequeños de la casa, donde no faltan los títulos del Barco de Vapor. En la zona de adultos está la literatura inglesa, con autoras como Kate Morton, y en la española figuran autoras como Julia Navarro. Al lado de los libros en asturiano, se encuentran las novedades, que este año ha elegido personalmente Esther. Después de tantos años al frente de la Cultura de Las Regueras, conoce perfectamente cuáles son los gustos de los usuarios, y también las carencias de la biblioteca. «Aquí no teníamos 'El Principito' de Antoine de Saint-Exupéry», que ve imprescindible. A los usuarios de la biblioteca, que principalmente son mujeres de todas las edades, «pero son más las de la generación que ahora tiene 60 años», les gusta la novela, los libros en asturiano y los manuales sobre rutas de senderismo.

Entre las últimas novedades del catálogo, Esther Martínez ha incorporado 'Berta Isla' de Javier Marías, o 'La Peregrina' de Isabel San Sebastián.

Pero la biblioteca, situada en la Casa de la Cultura de Las Regueras, no es solo un sitio donde buscar libros. «Está muy viva y por eso hacemos distintas actividades», señala, recordando que hasta que hasta que abrió el equipamiento «en los pueblos el único punto de encuentro era el bar o la Iglesia». De hecho, abunda, que la Casa de la Cultura y la biblioteca han sido una «escapatoria» muy importante para las mujeres del mundo rural que pasaron su vida cuidando hijos, nietos, familias, y trabajando.

Una de las actividades más importantes es el Club de Lectoras, que la misma Esther dirige. Se reúnen una vez al mes, con la intención de comentar el libro. Acuden entre diez y quince personas, en su mayoría mujeres. Cuando hay suerte también asiste el autor. La última ha sido la asturiana Pilar Arnaldo, con su libro 'Nel ríu la fame', una obra que recoge relatos cortos en asturiano ambientados en Tineo. «Es posible que hagamos una ruta literaria por los pueblos de allí», explica.

Para Esther la mayor gratificación, además del trato diario con gente de Las Regueras, es recomendar un libro y que emocione. «Cuando hicimos la reunión por el de Pilar Arnaldo alguna mujer de aquí lloraba porque le recordaba a su familia y a la vida rural», señala ella que es firme defensora del mundo rural y del asturiano.

No solo se encarga de la biblioteca. También lleva las actividades culturales del Ayuntamiento de Las Regueras, y hasta hace poco fue la secretaria de la Asociación de Mujeres.

En sus ratos libres también escribe «pero novelas no, porque yo necesito saber el final pronto». Fue la ganadora del segundo premio del concurso de Iniciativa pol Asturianu, 'La mio llingua ye', celebrado a través de Twitter por el Día de la Lengua Materna.