Despliegue en Oviedo tras un incendio en un edificio: una mujer y su bebé, afectados por el humo
Los Bomberos se encuentran en plena labor de extinción del fuego en el número 27, donde una mujer y su bebé han resultado afectados por el humo
R. F.
Oviedo
Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:28
Los Bomberos están actuando en un incendio en el número 27 de la avenida de Torrelavega, de Oviedo. Según las primeras informaciones, una mujer y su bebé han sido atendidos afectados por el humo.
La alerta se desató en La Tenderina esta mañana tras aparecer un intenso humo negro, visible desde diversos puntos de la ciudad.