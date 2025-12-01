El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El humo, al fondo, saliendo del edificio de la avenida de Torrelavega, 27. P. Rodríguez

Despliegue en Oviedo tras un incendio en un edificio: una mujer y su bebé, afectados por el humo

Los Bomberos se encuentran en plena labor de extinción del fuego en el número 27, donde una mujer y su bebé han resultado afectados por el humo

R. F.

Oviedo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:28

Los Bomberos están actuando en un incendio en el número 27 de la avenida de Torrelavega, de Oviedo. Según las primeras informaciones, una mujer y su bebé han sido atendidos afectados por el humo.

La alerta se desató en La Tenderina esta mañana tras aparecer un intenso humo negro, visible desde diversos puntos de la ciudad.

