Despliegue en Oviedo tras un incendio en un edificio: una mujer y su bebé, afectados por el humo

El humo, al fondo, saliendo del edificio de la avenida de Torrelavega, 27.

Los Bomberos están actuando en un incendio en el número 27 de la avenida de Torrelavega, de Oviedo. Según las primeras informaciones, una mujer y su bebé han sido atendidos afectados por el humo.

La alerta se desató en La Tenderina esta mañana tras aparecer un intenso humo negro, visible desde diversos puntos de la ciudad.

