El Consejo Consultivo no ve responsabilidad municipal en los daños del incendio de Uría La empresa Iroca comenzó ayer con las demoliciones y se espera que las mejoras en la fachada se hagan en primavera

El 7 de abril de 2016 quedaron muchas dudas sobre la actuación de los servicios municipales en el incendio que destruyó el número 58 de la calle Uría, arruinó el colindante de Melquíades Álvarez 25 y en el que perdió la vida el bombero Eloy Palacio. La cuestión es tan controvertida que hasta trece reclamaciones patrimoniales por daños se han llegado a acumular en la mesa del alcalde. El Consejo Consultivo acaba de concluir, sin embargo, que el Ayuntamiento de Oviedo no debería pagar a los propietarios de los edificios arruinados por el fuego, ya que las indemnizaciones percibidas de sus aseguradoras exceden del valor real de los inmuebles, cuyo deterioro los situaba en situación, al menos, de ruina económica.

El dictamen al que ha tenido acceso este diario se refiere a las reclamaciones presentadas por los propietarios del edificio de Melquíades Álvarez 25, pero no difiere en lo sustancial, ni en el relato ni en las conclusiones, del presentado por los de Uría 58. El órgano consultivo se salta las decenas de periciales contradictorias que llenan el expediente municipal para tirar por la calle del medio: para calcular el daño económico presuntamente causado por la negligencia de la administración local, hay que ver si existe tal daño antes.

«Es claro que, abordándose aquí la responsabilidad en la extinción del incendio (...), la imputación del daño ha de ponerse en relación con el estado de cosas que antecede» al siniestro, señala el dictamen. Y, a continuación, añade que si se prueba que, «en ese momento, los costes de reparar o rehabilitar el edificio incendiado excedían ya del valor del edificio previo al siniestro», esto es en situación de ruina económica, «la pretensión resarcitoria debe rechazarse». O en otras palabras, no puede reclamarse «un perjuicio atendible a la destrucción de lo que ya estaba abocado a demolerse».

«Podrido»

Frente a «la vaguedad» de los reclamantes y al «silencio» que guardan acerca de cuáles son «las deficiencias y retrasos» en la actuación de los Bomberos, el dictamen señala que no es «necesario» aclarar estos extremos para pronunciarse «sobre la efectividad del daño». Y no lo es porque existen dos informes -uno del arquitecto municipal de Disciplina Urbanística y otro de los propios reclamantes sobre la reconstrucción del edificio- «que dejan de manifiesto el precario estado del inmueble», que, en el momento del incendio tenía 127 años «sin que conste ninguna obra de rehabilitación o refuerzo». Esto respecto a Melquíades Álvarez, porque de Uría 58 se abunda en que el recrecido de hormigón de la última planta ejecutado en 2002 se hizo sin reforzar la estructura de madera original y que compartía en parte con el otro edificio y pudo precipitar el colapso. La clave, para el Consejo Consultivo, está en que las estructuras de madera estaban «podridas», como dice el arquitecto municipal, y que cualquier refuerzo tendría que haber cumplido los niveles de seguridad actuales, lo que habría llevado a la reforma total de la estructura. El técnico añade que de haber tenido conocimiento del estado del inmueble, habría requerido a la propiedad «y no habría que descartar el desalojo». De hecho, añade, el incendio ha supuesto «una ventaja económica para los propietarios», porque el inmueble no habría superado las ahora obligatorias inspecciones técnicas y, al tratarse de un edificio catalogado, su rehabilitación hubiera conllevado costes adicionales. El Consejo Consultivo ve una corroboración de las apreciaciones municipales el hecho de que aunque solo resultaron dañadas la cubierta y la tercera planta, la propiedad optó por el derribo completo y conservar solo la fachada beneficiándose de la reducción de la protección en el Catálogo. De todo ello, concluye que «reconociendo que han sido compensados» en casi 800.000 euros por la póliza de seguros, «es claro que no asistimos aquí a daño efectivo».

El dictamen tiene que extenderse más en la reclamación de un letrado que se vio obligado a trasladar su despacho de urgencia por el incendio, pero al igual concluye que la estructura y características de los edificios y las del propio fuego -oculto en un falso techo en sus fases iniciales- hacen que no se pueda apreciar negligencia por parte de los Bomberos que atendieron correctamente «las prioridades a las que sirven: salvar a las personas, protegiendo a los usuarios y a los colindantes, facilitar la extinción evitando la transmisión del fuego a los colindantes y minimizar daños». De apagar fuegos, se ve, deben encargarse otros.

Aún así, esto no ha acabado. A los reclamantes les queda acudir al Contencioso para tratar de ver compensados sus daños.