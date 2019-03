«Es incomprensible la baja ocupación del tren a Trubia» Lunes, 4 marzo 2019, 06:03

25 servicios al día, un trayecto de menos de 20 minutos y a 1,65 euros el billete, no logran convencer a los usuarios de que el tren hasta Trubia, otro de los polos industriales del concejo, es atractivo. «Es incomprensible», explican desde Asturias al Tren, la plataforma de defensa del sistema ferroviario. Según los datos oficiales, desde 2008, la ocupación, de media, es de 52 viajeros. «Bastante pobre», añaden, «para el tiempo del servicio, que tiene un buen ratio de velocidad con los servicios semidirectos, es irrisorio. Quien va a trabajar a Trubia no lo hace en tren». Preguntados acerca de la idoneidad de aumentar apeaderos en polígonos, la plataforma descarta la idea. «No creemos que sea apropiado. Los pocos polígonos que lo tienen no se usan», explican. «Nunca hemos creído en ello, como ejemplo, el apeadero del Centro de Transportes o Sotiello, en Gijón, para un tren a la hora y no baja nadie». «Hay que hacer atractivo el tren pero es una tristre realidad que como método de transporte para llegar a los polígonos no funciona».