Paniceres urge una reunión con el alcalde para impulsar la incubadora de empresas Los 122.000 metros cuadrados de la antigua fábrica de armas de La Vega, que esperan nuevos usos. / MARIO ROJAS El presidente de la Cámara insiste en el proyecto con independencia de que se sitúe en La Vega GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Sábado, 22 diciembre 2018, 04:58

La polémica es extraña. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, se reúne con el concejal de Economía, Rubén Rosón, para tratar varios asuntos y para dar aire a un proyecto de incubadora de empresas de matriz tecnológica para el que ha contactado con varias firmas y para el que aspira a lograr fondos europeos. Sugiere que La Vega podría ser un buen sitio y pide la colaboración del Estado, ya que los fondos europeos cubren la dotación tecnológica, pero no la obra civil necesaria. Rosón aprovecha para decir algo que Somos lleva diciendo desde antes de San Mateo, que las negociaciones con Defensa por la fábrica están estancadas y que el alcalde no ha podido desmentir con hechos o reuniones que no llegan. La reacción de Wenceslao López esa misma tarde, sin embargo, fue meter a sus socios y a la Cámara en el mismo saco, decir que no aceptaría «presiones», acusar a Paniceres de querer poner el carro delante de los bueyes y recordar que ya se perdió dinero de un vivero tecnológico y «no fue por culpa de este Ayuntamiento».

La institución cameral optó ayer por no elevar el tono, pero mantener el discurso y urgir una reunión con el alcalde para exponerle el proyecto. En un comunicado, la Cámara insiste en que «no se puede perder más tiempo» y llama a evitar «rémoras innecesarias» para un proyecto que considera «una oportunidad para Oviedo». Añade, de paso, que la reunión con el primer edil «fue solicitada el miércoles día 19», en una corrección al alcalde, que aseguró el jueves que no le constaba solicitud alguna al respecto por parte de la Cámara.

El comunicado insiste en que entre las funciones de la institución está «la colaboración con las administraciones públicas para el desarrollo de actuaciones en beneficio de los intereses generales». En ese marco, explica, trabaja desde hace tiempo en el proyecto de incubadora de empresas de «alta tecnología» y considera que La Vega es un «espacio de oportunidad» no sólo de Oviedo, sino también de Asturias. Pero lo importante, señala, no es la ubicación, sino «trabajar en obtener financiación para su ejecución, independientemente del lugar donde se ubique».

Implicación del Estado

De La Vega y sus 122.000 metros cuadrados, la Cámara reconoce que «le corresponde al Ayuntamiento el desarrollo y definición de su futuro», pero recalcando que «dentro de nuestra línea de colaboración y aportación, lo consideramos un espacio de oportunidad adecuado para que, dentro de un uso multidisciplinar, tenga cabida el ámbito empresarial» e insiste en pedir que «la administración del Estado se implique con el resto de las administraciones en su desarrollo. Sumar y aportar siempre es el mejor camino».

Desde Somos Oviedo, en cambio, no hubo respuesta oficial al alcalde, que instó a Rosón a ocuparse de sus áreas, tan solo un comentario acerca del «nerviosismo» del regidor y «la constatación de que este año tampoco va a ser el de La Vega». Wenceslao López ha negado en repetidas ocasiones que las negociaciones estén paradas. También, proclamado que Defensa reconocería sin discusión los derechos históricos del Ayuntamiento sobre unos 15.000 metros, el núcleo original de la factoría. De lo primero, ha acabado por admitir que desde el 3 de noviembre está a la espera de una reunión con Defensa para aclarar cuestiones «administrativas». De lo segundo, se encontró con la respuesta parlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso en la que se negaba tal opción y, citando los servicios jurídicos de Defensa, se explicitaba que toda transacción sería «onerosa». López también sabe cuánto quiere el Ministerio: 32 millones de euros, negociables y en terrenos.

