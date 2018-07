«No somos inferiores por no ser como las de la tele; somos distintas» Irene Garrido se toma las medidas. / P. L. Chicas con curvas participan en un casting de modelos y reivindican que «todas las mujeres son sexis si tienen con qué vestirse» D. LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 27 julio 2018, 02:32

Se buscan chicas guapas, que midan más de uno setenta y de la talla 40 para arriba. Son las modelos con curvas, un perfil cada vez más demandado; tanto, que hasta se celebran certámenes por toda España para buscarlas. Uno de ellos, el Curvy Fashion Model, recaló ayer en el hotel OCA Santo Domingo.

«Me llamó la atención este casting porque te identificas. Haga lo que haga voy a ser grande y siempre me gustó la moda», comentó antes de entrar una de las aspirantes, la gijonesa Irene Garrido. Hacía sus pinitos en el mundillo con un objetivo claro: «No sentirnos inferiores por no ser como en la tele. No somos inferiores, somos distintas».

Para otra de las que probaron suerte, la ovetense Laura Serdio, ser modelo 'curvy' consiste en «una lucha por que todas las mujeres de cualquier talla se puedan sentir atractivas. Todas son sexis si tienen con qué vestirse».

Esa dificultad para encontrar una ropa de su gusto es otra de las razones que lleva a las chicas al modelaje, para llamar la atención de las marcas. Así lo contó la dominicana Paoli Domínguez: «Hay poca variedad. Por ejemplo, a veces me queda en los brazos mal, o en el pecho. Busco mucho y en ocasiones me desencanto y no compro nada». «Para las compras en línea hacen falta modelos 'curvy', si veo que me queda bien lo adquiero», añadió Serdio.

La selección la organizó la modelo Janet Capdevila, exconcursante de 'Supervivientes'. «Se han presentado más de cien chicas de toda España. Oviedo es la penúltima ciudad y celebraremos una gran final en Barcelona. Es una tendencia en alza y buscamos que empiecen una carrera profesional», explicó.