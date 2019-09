Vox insta a Canteli a evitar la protesta contra los Premios Princesa ante el Campoamor Rodolfo Espina (presidente de Vox Asturias), Cristina Coto (concejala), Hugo Huerta (edil) y Juan Castilla (coordinador del partido para Asturias). / ALEX PIÑA Cristina Coto emplaza al alcalde «a hablar con quien tenga que hablar» para «mover» la manifestación republicana de la plaza de la Escandalera R. A. / G. D.-R. OVIEDO. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:47

«La manifestación republicana del día de los Premios Princesa me parece una falta de respeto. Utilizan el insulto y es un espectáculo. Si quieren hacerla puede ser en otro lugar». La portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Coto, emplazó ayer al alcalde, Alfredo Canteli, a «hablar con quien tenga que hablar» para cambiar de «primera línea» la protesta, ya habitual en los últimos años, ante el Campoamor. También le urgió a que para el día de la ceremonia, el 18 de este mes, los bancos de la Escandalera luzcan de «color madera» y queden borrados los colores del «Orgullo Gay».

«¿Tiene el gobierno intención de trasladar la manifestación a otro lugar? Este es un ataque a la monarquía», insistió aunque sin especificar cuál es, para Vox, el lugar idóneo para organizar esta concentración.

Sobre los bancos de la Escandalera, Coto incidió en que «el alcalde se comprometió en campaña a eliminarlos, pero no lo ha hecho. La ciudadanía no quiere que el mobiliario urbano se utilice para fines políticos». Una demanda que tuvo contestación ayer mismo. El edil popular Javier Cuesta avanzó que «el cambio de color no es una prioridad. Este espacio (la Escandalera) necesita arreglos y mejoras en la accesibilidad y en ello está trabajando la Concejalía de Infraestructuras» .

100 días de gobierno

Acompañada por el presidente de Vox Asturias, Rodolfo Espina; el coordinador del partido para Asturias, Juan Castilla; y el edil Hugo Huerta, Coto hizo estas declaraciones ayer durante un desayuno informativo en el hotel NH Principado. Un encuentro en el que realizó una valoración de los primeros cien días del nuevo equipo de gobierno, y fue crítica.

Señaló que los cuatro años del tripartito fueron «profundamente negativos para Oviedo», con un «retroceso económico y democrático», pero advirtió al nuevo equipo de gobierno que esta herencia recibida «no puede eternizarse». Urgió a Canteli y sus ediles a «empezar a trabajar» porque hasta ahora han dado «pasos cortos y lentos». Pero hay algo más, «algo que nos preocupa especialmente» y que es, dijo, «la influencia de Ciudadanos en el alcalde y la actitud buenista de Canteli con el PSOE», y se refirió a su «amistas» con el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Sobre Ciudadanos, el presidente de Vox Asturias, Rodolfo Espina, advirtió que «parecen gallegos». «No se sabe si suben o bajan. En su ADN llevan el sí pero no».

Por otro lado, Coto apuntó que Vox apoya el túnel de la Ronda Norte, la llegada del AVE a Oviedo, la reconversión de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y una mejora del Oviedo Antiguo. «Con los apuñalamientos que hubo en San Mateo volvemos a los años oscuros del tripartito y no se han tomado medidas necesarias para prevenirlos».