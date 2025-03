«Las instalaciones deportivas son magníficas, pero tienen tiempo»

ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 24 de noviembre 2019, 01:37 Comenta Compartir

Conchita Méndez (Södertälje, Suecia, 1964) habla sobre las fases de una obra como si fuese constructora. La concejala de Deportes se ha dado de bruces con los graves problemas de humedad en las instalaciones deportivas y ha tenido que buscar una solución urgente. En caso contrario, las competiciones se tendrían que suspender y en algunos casos el Ayuntamiento tendría que afrontar sanciones. El escenario elegido para esta entrevista no es casualidad: el Corredoria Arena. Las instalaciones cuentan desde la semana pasada con una nueva megafonía, se cerrará el almacén, se eliminarán los problemas de polvo y se estudia una gran obra para arreglar las goteras.

-Usted es procuradora y una de las caras nuevas de la recién elegida Corporación municipal.

-Aún no sé muy bien la razón por la que he dado el paso a la política. Alfredo Canteli -alcalde de Oviedo- me propuso ser parte de su lista y acepté. Las circunstancias dieron que hayamos pactado con Ciudadanos para formar gobierno y todo lo hemos hecho con trabajo y esfuerzo.

-Usted forma parte del gobierno de una ciudad en la que creció pero no nació.

-Vine al mundo en Suecia porque mis padres estaban allí trabajando. En un momento de sus vidas deciden volver con el resto de la familia. Yo tenía diez años y de aquí no me he movido.

-En Oviedo fue donde estudió y formó una familia.

-Fui al instituto femenino (el Aramo) y después estudié Derecho en la Universidad. Aquí me he casado, tengo mi vida y mi trabajo.

-Y también se hizo socia del Centro Asturiano

-Lo soy desde los diez años. Pasé por diferentes puestos y en el último mandato representé a la comisión de Deportes.

-La tarea que le han encomendado en el equipo de gobierno no es para usted nueva.

-Es diferente porque en el club de campo hay 17.000 socios de los que 4.000 son menores de edad. Allí se practican doce especialidades diferentes y en el Ayuntamiento la tarea se multiplica por diez.

-Entonces es más complicado.

-Es más difícil porque la burocracia, los recursos y la estructura es la que es. En el Ayuntamiento hay que colaborar con muchas áreas para sacar adelante las cosas.

-En general, ¿cómo están las instalaciones deportivas?

-Son magníficas, pero tienen tiempo y algunas, como el Palacio de los Deportes, suman ya muchos años. El mantenimiento no ha sido el adecuado y el descuido de estos cuatro últimos años ha sido importante y esto ahora se nota.

-El Corredoria Arena tiene problemas de filtraciones.

-Por las lucernarias entra el agua. Los equipos se han encontrado con que vienen a jugar y los tapices estan encharcados. Hay ocasiones en las que se corre el riesgo de suspender o aplazar un evento.

-¿No hay otra solución?

-Solemos hacer una previsión y hace poco tiempo desarrollamos por si acaso un plan B. Había una competición aquí y preparamos también el Palacio de los Deportes.

-¿Cómo se pueden arreglar estas goteras?

-El problema tiene un fácil remedio y a la vez es costoso. Los técnicos dicen que las lucernarias tienen una impermeabilización y esta se abrió. Por ahí se cuela el agua y arreglarlo asciende a 300.000 euros. El proyecto no tenía financiación y estamos viendo si la solución que propone es correcta y viable.

-La obra se quiere hacer por la parte superior.

-La intención es poner una grava, pero hay que valorar si el edificio lo aguanta.

-La situación no es exclusiva de estas instalaciones. También pasa en el Florida Arena.

-El agua estaba entrando torrecialmente y se tuvo que hacer una actuación urgente. Se cambiaron los pesebrones, que antes eran de aluminio, y ahora las goteras entran por menos puntos.

-Entonces todavía no hay una solución definitiva.

-Estamos pensando en una segunda actuación y también hemos cambiado las luces porque la mitad estaban fundidas.

-¿Qué va a pasar con la pista del Club Patín de La Corredoria? Hay veces que tienen que achicar antes de empezar a jugar.

-El problema es que tenemos casi todas las instalaciones en un estado parecido. En este caso en particular lo que vamos a hacer es ampliar los vestuarios porque se quedaron pequeños y la pista no se construyó para partidos de hockey. Iba a ser una zona tiro.

-Son muchas obras y la cantidad que se va a destinar a inversiones es muy pequeña. Solo diez millones de euros.

-Reconozco que todo el Ayuntamiento tiene necesidades pero yo llevo mucho tiempo diciendo que hay un problema en las instalaciones deportivas.

-Habrá entonces que posponer alguna obra.

-La frase que tengo interiorizada desde hace cinco meses es que hay que priorizar. Se necesitan cuatro cambios de campo de fútbol. Igual el año que viene se puede hacer uno, otro en 2020 y así sucesivamente.

-Uno de sus grandes objetivos es sacar las pistas de atletismo del Palacio de los Deportes. ¿Se sabe ya a dónde van a ir?

-No. Lo único que esta claro es que esta infraestructura tiene 43 años y sus condiciones no son malas del todo. Mientras que en el Florida Arena entra el agua, allí no hay filtraciones. Hay humedades en las esquinas pero no en la parte central. Su aforo es de 2.723 y con una actuación podemos tener las 5.000 sillas para el Oviedo Baloncesto.

-Entonces descartan la idea de construir un pabellón solo para esta competición.

-Si tuviéramos para muchas instalaciones, las haríamos. La idea del Palacio de los Deportes es una de las mejores soluciones para abordar el problema de espacio y creo que para 2022 daremos una solución.

-El Asturcón lleva tres años cerrado. ¿Hay algún plan para reflotar estas instalaciones?

-A mi me duele mucho su situación. Desde la concejalía hacemos el mantenimiento y contratamos la seguridad. Se lleva una parte del presupuesto y en Oviedo hay necesidades.

-¿Qué solución le daría?

-Yo no tengo claro cuál es, pero desde Deportes le podemos dar uso.

-Descarta, entonces, la vuelta de los caballos.

-No lo sé. Siempre puede venir un inversor que quiera destinar los terrenos a este uso.

-En las últimas elecciones generales se quedaron a cuarenta votos del PSOE.

-Esos en breve nos votarán a nosotros. Creo que hasta alguno de Podemos nos votará dentro de poco.

-Eso es el efecto de Canteli.

-No lo sé. Todo suma.

-Por último. ¿Se van a ver resentidas las relaciones con Ciudadanos tras sus malos resultados electorales?

-Mis relaciones con ellos son estupendas desde el primer minuto.