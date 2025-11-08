Emma Álvarez Valle (Oviedo, 1970) cuenta aún con emoción cómo llegó al instituto de Luarca en 1995, su primer destino, tras estudiar Económicas. «Estaba ... preparando unas oposiciones para Hacienda y me llamó una amiga para decirme 'te examinas mañana en el Fleming'». Estaba inscrita y aprobó. En su primera clase como interina «estaba aterrorizada». Más aun cuando vio en su horario la clase de Informática. «Solo había visto los ordenadores de lejos, eché a correr a compraR un libro, por las tardes iba al instituto para practicar y al día siguiente daba la clase». Aún así, confiesa, la docencia fue «amor a primera vista». Nada se le pone por delante a esta mujer conversadora y resuelta a la que, como ella dice, le gusta «pisar los charcos». Tras Tineo, Moreda de Aller y Llanes, su último destino ya fue Oviedo. Primero en el Monte Naranco, de 2000 a 2007, y desde entonces en el IES de La Ería. La vocación continúa intacta: «Estoy enamorada de mi profesión».

–Es directora del IES de La Ería desde 2015, cumple justo una década en el cargo.

–Llegué a la dirección un poco de casualidad, no me lo había ni planteado. Cuando eres interina vas haciendo cursos para cumplir los sexenios y uno de los que hice era de dirección. Estando ya aquí, coincidió que hubo un cambio de dirección y varios compañeros me pidieron que me presentase. Había sido del equipo directivo en el Naranco, secretaria, y llevaba las cuentas en el instituto. Al final presentamos proyecto, empezamos en la dirección y hasta hoy.

–Da la sensación de que se apunta a un bombardeo.

–Me gusta pisar todos los charcos, me pones el trapo a cien metros y ya voy yo sola, no hace falta que te acerques. Todo es enriquecedor y como directora aprendes mucho.

–¿Cuántos profesores y cuántos alumnos tiene este IES?

–102 profesores y unos 1.032 alumnos.

–¿Está bien esa proporción?

–Hacen falta profesores en determinadas especialidades, pero te arreglas, está bastante equilibrado. Con el mismo número de alumnos llegamos a tener diez profesores menos.

–¿Han notado bajón en la matrícula con la apertura del IES de La Florida?

–Solo en primero de Bachillerato de Sociales, en el resto la mantenemos. El bajón demográfico lo estamos compensando con una llegada tremenda de alumnado nuevo que procede de otras comunidades o de otros países.

–Este curso ha comenzado un poco más tranquilo después de que el anterior finalizara convulso por las huelgas del profesorado.

–El profesorado de Secundaria, y explico cómo están los ánimos, no es una opinión, tiene la impresión de que hizo la huelga para nada. Se admitieron muchas reivindicaciones de Primaria, pero el fondo de la cuestión, que era pues más horas para atender a la diversidad, en Secundaria no se ha notado demasiado. Van aumentando la dotación de profesorado poco a poco.

–¿Tienen algún proyecto nuevo en el centro este curso?

–Además de todos los programas institucionales, estamos metidos en un plan de bibliotecas que está financiado. Vamos a tirar la biblioteca abajo para convertirla en un espacio que atraiga. Tenemos otros programas de reciclaje, salud... También hemos sido distinguidos en coeducación, el premio Menina y de las mujeres de la Comarca de la Sidra.

–Y el proyecto de radio.

–Gana muchísimos premios. Es un proyecto que comenzó hace cinco años. Nos ha dado muchas alegrías y motivar al alumnado pasa por ciertos proyectos como este.

–Habrá cambiado mucho el alumnado en todos estos años.

–Es totalmente diferente, cambió como la sociedad. Un instituto es una minisociedad; aquí tenemos de todo. Los críos son críos, con su inocencia, y lo mejor de un centro educativo siempre digo que es el alumnado. Ha cambiado mucho la relación con las familias. El profesorado reivindica que se le respete más y eso que, gracias a Dios, somos autoridad pública.

–¿Cómo es esa relación?

–Esa sobreprotección hace que no colaboren, algo que es fundamental para sacar adelante a un alumno o alumna que esté teniendo un problema. Nosotros detectamos cosas que su propio padre y madre no detectan. Te puedo contar un caso de una anorexia. Me decía la madre: 'Emma, por Dios, que soy médico y no lo vi'. Y al contrario, las familias pueden ver cosas que nosotros no vemos. Cuando una familia viene a plantear un problema, no lo ponemos en duda; a veces al revés sí, o se encubre.

–Se cuestiona la labor del profesor.

–Yo tengo visión como profesora y como madre. Cuando estás en casa le dices: 'recoges la mesa' o 'recoge tu habitación', y a base de coger el hábito lo recoge. Pues lo mismo con el hábito de estudio. Estudiar es un trabajo muy duro y hay que habituarse a él.

–Cada vez hay más distracciones, como los móviles.

–Están prohibidos en los centros, por suerte. Aquí una vez se plantó una madre y dijo 'mi hijo está enfermo', la había llamado él. O lo que me pasó en una clase, que un alumno me dijo: 'Emma tengo que coger el móvil, que me está llamando mi madre'. ¡Que llamen al centro!. Además, los móviles pueden tener mucho detrás. Si hay una persona protegida judicialmente y la sacas en una foto, hay un problema. También hay personas en los chats que están excluidas. Aquí tienen que desconectar y que cuando llegue el recreo, corran y hablen entre ellos.

–Habla de tecnología. ¿Cómo controlan el uso de Inteligencia Artificial?

–Es una herramienta y, como tal, tenemos que usarla, pero, como les digo a mis alumnos; 'no hay que dejar de usar la cabeza'. A veces te entregan trabajos que no los leyeron, los copian y los pegan. Al final tienes... :'¿te puedo ayudar en algo más? Si quieres, te lo doy en PDF o te lo paso a Word'.

–¿Cómo hace comunidad el IES con el barrio?

–Intentaron hacer que la radio se pudiese escuchar por una sintonía en el barrio y hacen investigaciones. Preguntan a la gente de la zona sobre el deporte, la salud, la celebración de Halloween... Luego tenemos el ciclo formativo de comercio y marketing, que durante unos años estuvieron decorando los comercios para San Valentín... Estaría bien que hubiesen más relación de la que hay, pero siempre buscamos algo... Otros años nuestros alumnos iban al colegio a leer cuentos y a cocinar con la residencia de Ancianos de El Cristo.

«El problema del acoso es tremendo; gracias a Dios, aquí actuamos rápido»

–Hace unos días se manifestaron miles de estudiantes en las calles de toda España contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra, una niña de 14 años, alumna de Sevilla. El acoso escolar es un problema preocupante.

–El problema es tremendo. Lo primero que tenemos que saber es qué es acoso: tiene que ser continuo, de una persona que tiene poder sobre una persona que está en otro plano inferior. Cuando dos se pegan, que puede pasar, o se insultan, si estáis en el mismo plano no te acosa. El acoso es muy difícil de detectar por la persona que está debajo; como no te lo cuente o tú veas algo raro y le preguntes, es difícil. Y aún con todo, que lo investigues y que lo saques. Gracias a Dios, aquí actuamos muy rápido.

–¿Y cómo lo tratan?

–Tenemos que dar herramientas al alumnado, trabajarlo mucho en tutorías, que sepan que tienen que hablar, cómo lo tienen que llevar y que tengan autoestima, que se valoren. La adolescencia es una edad muy difícil; todo es blanco o negro, no hay gris.

–¿Hay más casos de acoso que antes?

–No, lo cierto es que eso es de toda la vida. Era lo más normal del mundo que te insultasen o que te hiciesen el vacío. Ahora estamos mucho más pendientes. Empieza un programa institucional que se llama 'Tutoría Entre Iguales' y vamos a empezarlo este año en el centro. Nosotros ya teníamos algo parecido, que se llamaba 'Alumnado ayudante'.

–¿Y cómo funciona?

–Teníamos diferentes alumnos de otros grupos, de los cursos superiores, que estaban pendientes en el patio. Cuando veíamos un crío solo le nombrábamos a un alumno ayudante. Incluso nombrábamos a alguien de su clase para que estuviese un poco pendiente de que no se metiesen con él... Funciona muy bien.

–Una de las quejas es que los protocolos son lentos desde que se activan.

–Lo que no podemos es perdernos en el protocolo: se presenta la denuncia, tienes que llamar a la familia, a la otra familia, entrevistarte con los compañeros... e ir todo dejándolo por escrito. Funciona mucho mejor hacerlo todo a lo largo del mismo día. Aquí solo he tenido tres casos de abrir el protocolo en los últimos años.