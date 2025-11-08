El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Emma Álvarez, directora del IES de La Ería, en su despacho. Pablo Nosti

Emma Álvarez Directora del IES de La Ería

«Un instituto es como una minisociedad, aquí tenemos de todo»

«Ha cambiado mucho la relación con las familias; el profesorado reivindica que se le respete más, y eso que somos autoridad pública»

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:48

Emma Álvarez Valle (Oviedo, 1970) cuenta aún con emoción cómo llegó al instituto de Luarca en 1995, su primer destino, tras estudiar Económicas. «Estaba ... preparando unas oposiciones para Hacienda y me llamó una amiga para decirme 'te examinas mañana en el Fleming'». Estaba inscrita y aprobó. En su primera clase como interina «estaba aterrorizada». Más aun cuando vio en su horario la clase de Informática. «Solo había visto los ordenadores de lejos, eché a correr a compraR un libro, por las tardes iba al instituto para practicar y al día siguiente daba la clase». Aún así, confiesa, la docencia fue «amor a primera vista». Nada se le pone por delante a esta mujer conversadora y resuelta a la que, como ella dice, le gusta «pisar los charcos». Tras Tineo, Moreda de Aller y Llanes, su último destino ya fue Oviedo. Primero en el Monte Naranco, de 2000 a 2007, y desde entonces en el IES de La Ería. La vocación continúa intacta: «Estoy enamorada de mi profesión».

