El Instituto de Productos Lácteos «crecerá» en La Corredoria con un edificio de 4.500 metros Dos investigadoras, en el IPLA de Villaviciosa. / P. UCHA El nuevo edificio se construirá en una parcela de 51.970 metros cuadrados del INCAR y costará ocho millones de euros ALBERTO ARCE OVIEDO. Lunes, 29 abril 2019, 04:22

No han dado su brazo a torcer. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha adjudicado la redacción del proyecto de construcción del nuevo edificio del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) en Oviedo a la empresa Jovino Martínez Sierra Arquitectos por 155.500 euros. El Gobierno central puso, de esta manera, fin al intenso debate político y social formado entorno al traslado del IPLA de Villaviciosa a la capital del Principado de Asturias, que se ubicará finalmente en una parcela de 51.970 metros cuadrados del Instituto Nacional del Carbón (INCAR) de La Corredoria. El precio estimado de las obras asciende a los ocho millones de euros.

El actual Instituto de Productos Lácteos desarrolla sus trabajos en un edificio de dos plantas y una superficie útil construida total de 1.800 metros cuadrados en la finca experimental del Principado en el paseo Río Linares de Villaviciosa. Un centro que, según las observaciones de su directora, María Fernández García, en la memoria justificativa de necesidades del contrato, «es evidente la inadecuación técnica de las instalaciones para que los diferentes equipos de investigación puedan desarrollar su labor adecuadamente». Por eso, el nuevo edificio, que estará situado justo al lado del INCAR, tendrá una superficie útil construida cercana a los 4.500 metros cuadrados (más del doble del espacio actual), podría resolver las necesidades del IPLA, anticipó.

No obstante, la decisión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no fue bien recibida entre las filas de los distintos grupos políticos con representación autonómica en la Junta General del Principado de Asturias, que apoyaron por unanimidad el pasado 8 de febrero las proposiciones no de ley presentadas por Foro y PP para la revocación del acuerdo de traslado.

«El inmueble de laboratorios subsanará las carencias que tiene el de Villaviciosa»

«Las instalaciones del IPLA en Villaviciosa se han quedado obsoletas. El nuevo edificio, de laboratorios, está pensado para cubrir esas carencias, acogerá nuevos servicios y tendrá la posibilidad de crecer con el tiempo, ya que los 4.500 metros cuadrados de edificación prevista no agotan en absoluto la edificabilidad máxima permitida en la normativa del PGOU de Oviedo», señalaron a este diario fuentes de la adjudicataria.

Por su parte, la directora del instituto señaló que la iniciativa «es totalmente necesaria por cuestiones estrictamente científicas» y que desde el centro «seguimos viendo el proyecto con la misma ilusión y ganas que al principio».

Así, en el futuro edificio del IPLA se desarrollarán de manera diferenciada labores investigadoras en las áreas de la Microbiología y Biotecnología, la Química y la Tecnología. Los servicios quedarán divididos en una planta sótano donde se situarán todos los locales de servicios generales para el funcionamiento del edificio; es decir la zona de almacenes, la planta piloto, las cámaras refrigeradas, las salas de servidor, los locales de limpieza, el archivo, la sala de centralización de gases especiales, el taller de reparaciones y la sala de máquinas e instalaciones. La planta baja albergará la zona de recepción, administración, informática, reprografía, gerencia y dirección, entre otras, y el resto del inmueble proyecto estará destinado para la continuación y el programa científico.

Sin el apoyo de la región

En ese sentido, la primera ficha movida la dio el verano pasado la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, cuando anunció su intención de trasladar a la capital asturiana el Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Menéndez ya explicó que aquella no fue una decisión «caprichosa», sino una movida por el interés científico y por «pura lógica», ya que se ubicaría junto al área sanitaria del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) atendiendo a la actividad del centro, ligada al área de la salud, ya que cuenta con una importante repercusión internacional en materia de vacunas e intolerancias, entre otros estudios.

No obstante, el anuncio causó gran revuelo entre los vecinos de Villaviciosa y la Corporación municipal maliaya, que mostraron casi de inmediato su desacuerdo con el proyecto y anunciaron medidas para intentar mantener las instalaciones científicas en la capital del concejo, donde fueron construidas en 1990.

El alcalde de la localidad, Alejandro Vega, se reunió entonces con Menéndez, quien le explicó que la propuesta del traslado se debía a la falta de espacio y el mal estado de las instalaciones actuales, así como la necesidad de estar cerca de otras entidades del CSIC y del HUCA.