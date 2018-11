«No hay intención de asfixiar a nadie, y menos al colegio Nazaret», responde Genaro Alonso

El consejero de Educación, Genaro Alonso, respondió ayer a la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, que le acusó el miércoles de librar «una batalla injusta» con el colegio Nazaret y «seguir ahogándolo». La popular, además, tachó de «inmoral» el aval de 230.000 euros que el Principado pide al centro mientras se resuelve el recurso que obliga a la administración a mantener las dos líneas de Educación Infantil y los tres cursos de cuarto de la ESO.

«No hay ninguna intención espuria de asfixiar a nadie y menos al colegio Nazaret. Siempre hemos reconocido su trabajo, su compromiso para con la educación y los alumnos», defendió ayer el consejero. Recordó que «la sentencia de fondo no se ha producido» y que «hubo un intento, o mas de uno, de acuerdo entre ambas partes que no fructificó. Las pretensiones del colegio nos seguían pareciendo desmedidas». Alonso remarcó que «accedimos a desdoblar el aula de tres años con dos unidades y al no haber acuerdo, sintiéndolo mucho por nuestra parte, hemos decidido que sea el poder judicial quien determine» qué debe pasar,