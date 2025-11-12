El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La sala capitular de la Catedral de Oviedo. C. O.

Una investigación arqueológica sobre la sala capitular de la Catedral de Oviedo reescribe su historia

El arqueólogo Iván Muñiz López realiza un estudio que supone una «relectura y un redescubrimiento» de la Sancta Ovetensis

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:38

«Es una relectura y un redescubrimiento de la sala capitular de la Catedral». Con estas palabras ha definido el historiador y arqueólogo Iván ... Muñiz López a EL COMERCIO un pequeño esbozo de la investigación arqueológica que ha realizado sobre la sala capitular de la Catedral y que supondrá «un cambio sobre la forma» de concebir el edificio y un impulso tanto para la Catedral como para Oviedo y Asturias.

