Una investigación privada recomienda revisar el caso del crimen del ebanista Dos agentes, en el taller donde se produjo el crimen. / MARIO ROJAS Félix Ríos considera que hay «incoherencias» en la reconstrucción del crimen de Alfredo Suárez en un taller Ciudad Naranco en 2010 D. LUMBRERAS OVIEDO. Domingo, 2 septiembre 2018, 02:34

Un equipo de investigadores considera que es preciso ahondar más en el caso de la muerte de Alfredo Suárez, el ebanista gijonés muerto a golpes en 2010 en su trabajo de Ciudad Naranco. «La Policía está haciendo un gran trabajo en relación al nuevo sospechoso», el ovetense R. F. F., de 37 años y en prisión preventiva por delitos contra el patrimonio, «pero queremos mantener la prudencia hasta que verifiquemos los nuevos indicios y encontremos explicación a las incoherencias sobre el crimen». Quien habla así es el criminólogo Félix Ríos, que encabeza la investigación y asesora a la acusación particular del caso, con la instrucción aún abierta, que ejerce la familia de Suárez.

El profesional considera que «el primer indicio incriminatorio sobre el nuevo sospechoso es una huella parcial palmar que aparece en la escalera de la nave», mientras que «en la inspección ocular inicial, se decía que la huella no tenía valor identificativo». Además, allí «se encontró una huella en sangre de un tipo de calzado deportivo muy concreto», pero han pedido «que se corrobore» que sea el mismo modelo y no la misma clase. Apuntan que, aunque un teléfono de una persona relacionada con el sospechoso estuvo activo en la zona, «hay que verificar si por la ubicación de la casa del detenido, esto puede ser coincidencia».

Ríos llama, además, la atención sobre dos puntos «en los que la Policía no ha reparado». Así, «el ataque a Alfredo es súbito, por sorpresa y mientras estaba acostado. El forense dice que no llegó a levantarse», mientras que la Nacional sostuvo «que Alfredo lo sorprendió (a R. F. F.) robando y hubo un enfrentamiento». En segundo lugar, «el asesino no se llevó los relojes de Alfredo del escenario», cuando uno de ellos, el Omega Dynamic, «no baja de 200 euros en segunda mano. Eso no cuadra con que sí se llevara su cartera sin apenas dinero». Señala además que «el sospechoso nunca ejerció violencia en robos en naves».