Israel impide acudir a Oviedo al palestino que ganó el máximo premio de las letras árabes desde la cárcel

El primer festival de literatura social Pan y Roses de Asturias se celebrará esta semana en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo y en el espacio Kuivi Almacenes Industriales de Oviedo; sin embargo, antes de arrancar ya suma su primera piedra en el camino. Israel, denuncia la organización del certamen literario, acaba de prohibir viajar a España a dos de sus participantes, los palestinos Basim Khandaqji, autor de la novela 'Una máscara del color del cielo', ganadora del máximo premio de las letras árabes y que escribió durante su encierro en una cárcel israelí, y su hermano Yousseff Khandakj.

Basim, ganador del Booker de las letras árabes, ha sido recientemente liberado tras 20 años en la cárcel, «pero Israel le sigue impidiendo moverse fuera de Egipto, donde ha sido deportado», continuaron las mismas fuentes. El autor esperaba presentar la edición de su obra en lengua castellana, pero permanece en una suerte de limbo legal en Egipto. Asimismo, Israel ha denegado este martes a su hermano Yousseff, residente en Nablus, la posibilidad de viajar a España para presentar la novela en Madrid y Oviedo. Al parecer, ya tenía los billetes de avión comprados, pero le han denegado el viaje. Se contactó con su hermano, que vive en Cisjordania, para que le representase, pero tampoco podrá ser.

El festival, organizado por la dirección general de Agenda 2030 del Principado en colaboración con la editorial Hoja de Lata, ha mostrado su «enérgica protesta» por este veto. Juan Ponte, director de Agenda 2030, ha lamentado que «la fuerza haya vuelto a convertirse en el elemento decisorio en las relaciones internacionales, sustituyendo los principios más elementales del derecho internacional y los marcos normativos democráticos».

Desde la organización se está tratando de buscar una alternativa a la prohibición de viajar a los hermanos Khandakj. «Abusos como este demuestran la necesidad de eventos como pan y Roses, comprometidos con los valores de la justicia social», explicó Ponte.

El festival nació «para abordar desde la narrativa y la ficción cuestiones como la democracia, la justicia social, la igualdad, el feminismo, la inclusividad, la diversidad, la ecología y la asturianía». Elvira Navarro, Isaac Rosa, Brenda Navarro, el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera y el periodista Jesús Cintora, entre otros, participarán.

El programa del festival

El periodista Enric Juliana y el profesor de lingüística Enrique del Teso abrirán el festival este miércoles a las 19 horas en el Edificio Histórico de la Universidad con un diálogo que lleva por título 'El futuro'. Por otro lado, el evento se trasladará el fin de semana al Kuivi de Almacenes Industriales donde, además de las presentaciones y debates, se celebrará una feria del libro con presencia de varias librerías asturianas, puestos de asociaciones, comida, talleres infantiles y los conciertos Antón Menchaca y Melanie Moers. La entrada a todas las actividades es libre y el festival cuenta asimismo con la colaboración de Amnistía Internacional, Asturies con Palestina, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y La Ciudadana.