IU de Oviedo denuncia la realización de catas para el parque de baterías en San Esteban de las Cruces

IU-Convocatoria por Oviedo reclama información al Ayuntamiento sobre el trabajo de maquinaria, –«parece que se están realizando catas»–, en el terreno en el ... que estaba previsto construir un parque de baterías en San Esteban de las Cruces, según explicó ayer la concejala de la coalición de izquierdas, Cristina Pontón.

Pontón aseguró que aunque no lo sabe con seguridad se teme que se estén realizando catas «y por eso hemos preguntado al Ayuntamiento porque creemos que ante el malestar de los vecinos hay que explicar, en este caso por parte del Ayuntamiento, qué es lo que está pasando».

Pontón recordó que el parque de baterías previsto en la zona de San Esteban de las Cruces ha sido rechazado por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) «y existe una moratoria para la instalación de parques de baterías, así que no entendemos qué es lo que hacen esas máquinas ahí».

La edil de IU aseguró que el terreno está afectado, porque no es un suelo urbanizable, y al no ser urbanizable está afectado por la moratoria que se estableció por parte del gobierno del Principado. Por lo tanto, no tiene autorización por parte de la CUOTA y si algo se está haciendo tendrá que tener conocimiento el Ayuntamiento por la parte que le corresponde, que sería en este caso la licencia y el estudio de implantación».

IU está a la espera de que el equipo de gobierno de respuesta sobre el asunto.