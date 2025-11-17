IU pide agilizar el Parque del Este con demoliciones y la modificación del PGO La coalición presenta una «hoja de ruta» para la creación de una gran zona verde del mismo tamaño que el Parque Purificación Tomás

Susana Neira Oviedo Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

Una «hoja de ruta» para la creación del gran parque público del Este en Oviedo con varios objetivos: desbloquear el desarrollo urbanístico y residencial de la zona y contribuir a mejorar la calidad de vida y la reactivación económica y social del este, así como atender una demanda histórica de los vecinos. Es lo que presentó este lunes Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo con el siguiente cronograma: agilizar las demoliciones y la recuperación de parcelas de la franja verde en la zona degradada de Rayo-Mercadín, «evitando en todo caso su judicialización», y retomar antes de finalizar 2025 la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana de Oviedo.

El portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares, explicó en una rueda de prensa que la zona este de la ciudad es el único distrito sin un gran parque público aunque «por grado de contaminación y densidad de viviendas requeriría una gran zona verde».

Su proyecto dibuja una gran zona de 40 hectáreas, con unas dimensiones similares, comparó, al Parque de Purificación Tomás, y abarcaría la zona entre Rayo-Mercadín y Regueral-Segaria, junto a la variante de la autovía, vinculándolo incluso al parque lineal de Santullano y la margen izquierda, cuya ejecución urgió al gobierno local.

Entre las propuestas concretas, Llamazares abogó por aprovechar esa modificación del PGO para reclasificar la zona del Regueral-Segaria, «una zona con una fuerte pendiente, prácticamente inhabilitada para ser zona urbanizable». Si se declara no urbanizable, como zona rural, «la expropiación sí sería más viable para el Ayuntamiento, porque hoy por hoy sería una zona teóricamente urbanizable a precios de mercado y sería mucho más difícil».

Como «pasos inmediatos y mediatos», el portavoz de IU pidió agilizar las demoliciones y rehabilitaciones en Rayo-Mercadín. En cuanto a la falta de inversiones específicas en el presupuesto municipal de 2026 para el desarrollo del parque, algo que han denunciado los vecinos con una valla, indicó que hay partidas genéricas «sin nombre ni apellidos» donde se podría encajar esta actuación.