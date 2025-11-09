El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una visita guiada a la antigua fábrica de explosivos de La Manjoya. P. L.

IU pide en Oviedo una nueva movilidad y una estrategia «real» de renaturalización

Gaspar Llamazares solicita al PP que la apuesta del gobierno local vaya más allá de la recuperación del Fulminato

E. C.

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este domingo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento avance en el desarrollo de un modelo de nueva movilidad, una Zona de Bajas Emisiones efectiva y una estrategia integral y «real» de renaturalización urbana que vaya más allá de actuaciones puntuales como el jardín del Fulminato y que tenga presupuesto en 2026.

A través de una nota de prensa, el portavoz de la formación de izquierdas, Gaspar Llamazares, ha explicado que su grupo propone «actualizar las líneas del transporte público y elaborar un plan estratégico de renaturalización que incorpore la renaturalización al modelo de urbanismo y al plan de obras municipal».

«La renaturalización debe ser una estrategia transversal y medible, no una suma de actuaciones aisladas», ha dicho, y aseguró a renglón seguido que «sólo así podrá contribuir de forma efectiva a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y recuperar espacios verdes para un modelo de ciudad del futuro al servicio de la mayoría social ovetense».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  2. 2 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  3. 3 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  4. 4 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6

    Pasionaria vuelve a Asturias
  7. 7 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  8. 8 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU pide en Oviedo una nueva movilidad y una estrategia «real» de renaturalización

IU pide en Oviedo una nueva movilidad y una estrategia «real» de renaturalización