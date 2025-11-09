IU pide en Oviedo una nueva movilidad y una estrategia «real» de renaturalización Gaspar Llamazares solicita al PP que la apuesta del gobierno local vaya más allá de la recuperación del Fulminato

E. C. Oviedo Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este domingo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento avance en el desarrollo de un modelo de nueva movilidad, una Zona de Bajas Emisiones efectiva y una estrategia integral y «real» de renaturalización urbana que vaya más allá de actuaciones puntuales como el jardín del Fulminato y que tenga presupuesto en 2026.

A través de una nota de prensa, el portavoz de la formación de izquierdas, Gaspar Llamazares, ha explicado que su grupo propone «actualizar las líneas del transporte público y elaborar un plan estratégico de renaturalización que incorpore la renaturalización al modelo de urbanismo y al plan de obras municipal».

«La renaturalización debe ser una estrategia transversal y medible, no una suma de actuaciones aisladas», ha dicho, y aseguró a renglón seguido que «sólo así podrá contribuir de forma efectiva a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire y recuperar espacios verdes para un modelo de ciudad del futuro al servicio de la mayoría social ovetense».