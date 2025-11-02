El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alfredo Canteli y Gaspar Llamazares. E. C.
Debate político en Oviedo

IU tiende su mano a Canteli para negociar los presupuestos de Oviedo

La coalición considera que el proyecto presentado «por el PP incorpora elementos que ofrecen margen político real para el acuerdo»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo está abierta a negociar con el equipo de gobierno el proyecto de presupuestos municipales de 2026 para su posterior aprobación ... con el voto afirmativo de la coalición de izquierdas. Tras el estudio del proyecto presentado por el PP, IU considera que «incorpora elementos que permiten un margen político real para el acuerdo y los compromisos. Desde una oposición útil, no encontramos razones para el rechazo sin más, si no para un trabajo riguroso de negociación que garantice que el presupuesto responda a las necesidades de la ciudadanía», explicó el portavoz, Gaspar Llamazares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

