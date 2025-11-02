IU tiende su mano a Canteli para negociar los presupuestos de Oviedo

Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo está abierta a negociar con el equipo de gobierno el proyecto de presupuestos municipales de 2026 para su posterior aprobación ... con el voto afirmativo de la coalición de izquierdas. Tras el estudio del proyecto presentado por el PP, IU considera que «incorpora elementos que permiten un margen político real para el acuerdo y los compromisos. Desde una oposición útil, no encontramos razones para el rechazo sin más, si no para un trabajo riguroso de negociación que garantice que el presupuesto responda a las necesidades de la ciudadanía», explicó el portavoz, Gaspar Llamazares.

La prioridad del grupo municipal «seguirá siendo reforzar las políticas sociales y ambientales, elementos imprescindibles para una ciudad más justa y habitable». Por esta razón, la coalición considera fundamental dotar de personal y recursos suficientes a las principales áreas sociales del Ayuntamiento; es decir, la Oficina de Vivienda y otras políticas activas en esa materia, las becas y ayudas a la educación infantil, y la implantación del nuevo modelo de servicios sociales «más cercano y eficaz».

En materia de inversiones, Llamazares aseguró que «apostaremos por aquellas con un mayor impacto directo en la vida cotidiana de los barrios y la zona rural». Entre las actuaciones más relevantes, destacó la puesta en marcha del centro integrado del Calatrava, la renovación del centro social de Ciudad Naranco y el centro integrado de Ventanielles, junto con los de La Corredoria y La Florida. En el ámbito deportivo, subrayaron la importancia de la piscina del Parque del Oeste, la rehabilitación del polideportivo de Otero, la renovación de las pistas de atletismo de San Lázaro y el saneamiento y mejora de los equipamientos rurales.

«Situamos entre nuestras prioridades la urbanización de La Vega, la margen izquierda de la autopista, y la garantía de una adecuada dotación presupuestaria para la nueva movilidad, la Zona de Bajas Emisiones y la renaturalización urbana, como parte del compromiso con un modelo de ciudad más sostenible», añadió Llamazares. El portavoz considera imprescindible asegurar recursos suficientes para el plan estratégico cultural, los planes de empleo y comercio local, y las políticas de igualdad y juventud, ámbitos esenciales para el futuro de Oviedo.