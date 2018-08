El Jamón Jamón vuelve a abrir sus puertas tras la clausura obligatoria El Jamón Jamón volverá a abrir hoy. / MARIO ROJAS ALBERTO ARCE. Jueves, 2 agosto 2018, 02:25

Después de un mes de cierre ordenado por el Ayuntamiento y el pago de 3.000 euros de multa debidos al incumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, el Jamón Jamón, situado en el casco histórico, volverá a abrir hoy sus puertas.

«Empezaremos desde cero con muchísimas ganas e ilusión, y con la esperanza de que el foco deje de estar puesto sobre nosotros en estas cuestiones», argumentó ayer Jesús Hevia, dueño del establecimiento.

El hostelero comentó que «después de treinta días con el bar cerrado hemos sufrido grandes pérdidas. Un mes sin actividad es muy duro, pero intentaremos que esta vez sea diferente, que la gente, aunque sea una tradición nuestra, nos apoye y no salga a beber a la calle». Lamentó, no obstante, tener que llevar a cabo «una reducción de personal».

Hevia cree que la normativa que incumplió el Jamón Jamón es la misma que «se incumple de manera sistemática» en otros puntos de la ciudad, «lugares en los que no hay estos problemas y que no parecen estar bajo la atención de las autoridades administrativas». Sobre las medidas propuestas de peatonalización de la calle Ramón y Cajal aún no hay respuesta alguna, pero «contamos con el apoyo de la gente y trataremos de mejorar».