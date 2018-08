El jefe de la Policía Local, al 'Patatero': «En Gijón las cosas no funcionan así»

El jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martínez Gallo, es protagonista de algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas a los implicados en el 'caso Endadera', participando directamente como interlocutor en varias de ellas. Las escuchas recogidas en el sumario detallan por ejemplo los preparativos y posteriores valoraciones de una comida que el responsable policial compartió el 4 de mayo de 2017 en Gijón con el empresario Ángel Luis García 'El Patatero' (en prisión preventiva) y tres representantes de Valoriza Servicios (Roberto Legazpi, José Alberto Bueno Regodón y Óscar Elvira). Al día siguiente Martínez Gallo daría cuenta de ella a su homólogo en Oviedo, José Manuel López.

Los contactos entre 'El Patatero' y Martínez Gallo se remontarían a «meses». El informe sobre una conversación hace referencia a que «hablaron de (José Manuel) Sevilla», supuesto conseguidor de contratos de la trama en Asturias y a quien 'El Patatero' y el también empresario leonés José Luis Ulibarri compraron la sociedad Integración de Servicios Administrativos SL. Martínez Gallo le explica a su interlocutor «que ya le dijo a su socio que en un Ayuntamiento grande las cosas no funcionan así, que si no hay partida presupuestaria previa no se puede hacer» y que «lo que pase de 1.500 euros debe ir a pública subasta, aunque (Sevilla) no ha acabado de entender esto». El jefe de la Policía Local, según el sumario, añadió «que ya le dio trabajo, porque lo mandó a Grao, ya que es un ayuntamiento pequeño, y allí quizá sí pudo colocar algo».