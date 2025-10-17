Jesús Martínez: «El Real Oviedo es un ejemplo de resistencia que define el carácter asturiano, con orgullo, valor y garra» La Cámara de Comercio de Oviedo entrega su Medalla de Oro al equipo de la capital por ser «una raíz invisible que sostiene esta ciudad y que la hace más fuerte»

El presidente del grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, el mexicano Jesús Martínez, ha vivido una semana intensa en lo institucional, en lo social y en lo deportivo desde su llegada a la capital asturiana el lunes. Este viernes, unas cuantas horas antes del partido en el estadio Carlos Tartiere contra el Espanyol, le tocó acudir a la sede de la Cámara de Comercio de Oviedo, en la calle Quintana, para recoger la Medalla de Oro de la institución de derecho público, que ha querido premiar al Real Oviedo y a todo lo que conlleva en la temporada de su centenario, y mirando sobre todo al futuro del equipo carbayón. Emocionado, Martínez recogió la distinción de manos del presidente de la entidad, Carlos Paniceres. Lo hizo con una verdadera declaración de intenciones y de futuro: «Les hablo como emigrante, porque la migración ha marcado la evolución de México y Asturias, a través de la familia y el trabajo. A eso vinimos: a formar parte de una gran familia y a trabajar para ella. El Real Oviedo impulsará el PIB regional, aumentará la productividad en hostelería y transporte, generará empleo, colocará a Oviedo en las plataformas digitales más grandes, será un motor de promoción, vanguardia e identidad», sentenció.

Con vehemencia, el presidente del grupo Pachuca advirtió que «el arrojo y arraigo de los ovetenses nos trajo hasta aquí» y matizó a renglón seguido que las instituciones deportivas deben ser también «humanas, académicas, sociales y culturales» para ser realmente complementarias al desarrollo de las sociedades. En sus palabras, el Real Oviedo encarna eso y también se erige como «un ejemplo de resistencia que define el carácter asturiano», con «orgullo, valor y garra», el grito de guerra del oviedismo.

Así, «asturianos y mexicanos los hay en todos los rincones del mundo y debemos sentir orgullo por ello», aseveró, y concluyó queriendo compartir la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo con toda la ciudadanía. Medalla dorada para un equipo que está hecho «de profundas raíces alrededor de un enorme y noble carbayón», finalizó Jesús Martínez.

«Un proyecto con alma»

De glosar al Real Oviedo se encargó el director general de Central Lechera Asturiana SAT, José Armando Tellado, quien calificó al equipo de la capital como «una institución que encarna algo que va mucho más allá de un equipo de fútbol». Más bien, destacó, «una emoción colectiva, una idea donde todos caben y donde todos son bienvenidos, y que ha generado orgullo generación tras generación». Por eso, «esta no es una medalla más, sino un símbolo de reconocimiento a una entidad que en sus cien años de historia ha sabido representar los valores de Oviedo y Asturias».

Después, el también director general y primer ejecutivo de Capsa Food (empresa del grupo Central Lechera Asturiana) puso de manifiesto «el impacto económico y contribución social, la unión en tiempo de polarización y el esfuerzo en tiempos de atajos fáciles» que supone el club en Asturias, y agradeció al grupo Pachuca haber aterrizado en la región «no solo con la intención de invertir, sino para construir un proyecto con alma y situar al Oviedo en el mapa internacional».

Entre los presentes, decenas de autoridades políticas, civiles, eclesiásticas y militares, y una amplia representación del empresariado asturiano. Entre ellos, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli –sentado en la mesa–, o el de Siero, Ángel García, donde se construirá la ciudad deportiva del club. También Jesús María Chamorro, presidente del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Asturias), que ya había recibido la misma medalla este 2025. De manera excepcional, la Cámara de Comercio ha entregado dos, amparada en lo histórico del centenario del Oviedo. Un centenario que culminará en marzo, anunció Martínez –el 26 se cumplirán los cien años–, con un partido de fútbol «muy importante para el grupo Pachuca y para lo que es el Oviedo y el Pachuca».

Paniceres, que al final del acto se llevó de regalo una camiseta de la segunda equipación con su nombre y el número 10 –hubo otra, con el mismo número, para José Manuel Ferreira y para Tellado–, no se quedó atrás a la hora de ponderar las virtudes de Pachuca y la importancia del Real Oviedo tanto para Oviedo como para Asturias. «Este reconocimiento es también una declaración de principios», arrancó el empresario, «porque no entregamos solo una distinción, expresamos una convicción»: el apoyo, resumió, «a los que ayudan a crear una Asturias más fuerte y competitiva». El Real Oviedo, en ese sentido, «representa en el terreno emocional lo mismo que defendemos en el terreno empresarial y demuestra que cuando una comunidad se une, no hay obstáculo que no pueda superarse».

Historia y porvenir

Y es que el ascenso del Real Oviedo a Primera División tras una gesta y épica impresionante en Segunda, así como su centenario, es, según Carlos Paniceres, una de las buenas noticias que ha estado recibiendo Asturias últimamente en materia económica. Esa región «que mira al futuro con ambición». Y en lo deportivo, «el Oviedo es más que un club», manifestó, haciendo propio el lema del Barça; «es parte de nuestra historia, tiene efecto sobre nuestra economía y nos representa en España; una muestra de orgullo y fe en el porvenir; una raíz invisible que sostiene esta ciudad y que la hace más fuerte y más nuestra; historia, pena, orgullo y esperanza» cuyo éxito «será el éxito de toda Asturias».