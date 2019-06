Una jira «dura» por sus cuestas y con ansias de futuro Los participantes disfrutan de los juegos tradicionales. / FOTOS: ALEX PIÑA Manos por el Naranco confía en celebrar una nueva edición pero rechaza unificarla con la cita religiosa como propone el alcalde | Los romeros ascienden a la cima del monte andando y en bicicleta para disfrutar de una jornada de conciertos y juegos tradicionales ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 1 julio 2019, 02:15

Todo esfuerzo tiene su recompensa y ayer los romeros que participaron en la Jira al Naranco se lo merecieron. Durante más de una hora subieron las empinadas cuestas del pulmón verde. En la cima les esperaba la sidra junto a las actuaciones de Milio de'l Nido, Ambás, José Manuel Tejedor y La Tarrancha. También hubo juegos tradicionales asturianos.

Esta romería cumplirá los próximos días los noventa años de su primer edición. Llegó a ser un éxito de convocatoria, pero se suspendió con la guerra civil y no se volvió a celebrar hasta 2017. Se recuperó gracias a la colaboración de la asociación Manos por el Naranco, liderada por Carlos Llaneza, y el Ayuntamiento. Por primera vez en la historia coincidió con la Jira al Sagrado Corazón.

El nuevo equipo de gobierno tuvo representación en ambas citas aunque el alcalde, Alfredo Canteli, solo fue a la segunda. Bajo la imagen del Cristo propuso que ambas celebraciones se «unificasen» de cara al próximo año. «Hay que hacer actividades para que la gente sea feliz y hay que promocionar la jira al Naranco», apuntó. Llaneza no opinó lo mismo. Pidió que la cita recuperada hace tres años no se vea afectada por el cambio de regidor y descartó una fusión: «Son actividades distintas y no tienen nada que ver». También acudieron concejales de Somos y el PSOE.

Mientras, los romeros disfrutaron por todo lo alto de la jira. Unos subieron caminando y otros lo hicieron en bicicleta. La mayoría cargó sobre sus hombros la comida que degustaron bajo la carpa situada en el área recreativa. Muchos coincidieron en que la ascensión fue «dura» aunque mereció la pena. «El ambiente es muy bueno y es una cita para el pueblo», apuntó el grupo encabezado por David Ripoll.

La senderista Hermelinda Castellón señaló por su parte que la jira es una «maravilla» y si tiene que poner un pero son las empinadas cuestas. «Llegué hasta el Sagrado Corazón pero vaya ascensión». Asimismo, Marisa Rodríguez defendió la importancia del monte y la realización de actividades como la que tuvo lugar ayer durante todo el día en el pulmón verde de Oviedo.