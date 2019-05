'Josín' aguarda por una segunda oportunidad 01:26 Eva Rodríguez acaricia a Josín' en el Albergue. / ALEX PIÑA El Albergue de Animales recibe varias llamadas, incluso de Italia, para interesarse por el perro abandonado hace diez días ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 25 mayo 2019, 01:26

El teléfono del Albergue de Animales no deja de sonar. Han llamado personas desde Italia, Madrid o Levante para ofrecerse a adoptar a 'Josín', el perro de raza shar pei abandonado por su dueño tras atarlo a la verja del servicio en La Bolgachina el pasado domingo día 12. Otras tres familias incluso se han acercado a la Perrera para cubrir los papeles de adopción, pero sus candidaturas no son las idóneas. Se ofrecen a instalarlo en una caseta en el jardín de sus casas, pero para Eva Rodríguez, coordinadora de adopciones, el can tiene las características físicas idóneas para vivir en un piso.

Las cámaras de seguridad del recinto registraron cómo un hombre lo llevó a La Bolgachina y tras ver que no había nadie por la zona lo ató a la verja. El animal fue encontrado tiempo después por los trabajadores del servicio que desde hace dos años gestiona la clínica Quirós.

Más información Las cámaras de seguridad captan el abandono de un perro a las puertas del Albergue en Oviedo

Lo analizaron para ver si tenía alguna herida y descubrieron que portaba collar, correa y microchip sin los datos actualizados. Solo aparece reflejado que tiene dos años y que comenzó su vida «en un criadero». Precisamente la dueña de este espacio se ha puesto en contacto con la Perrera. Se ofreció para acogerlo de nuevo pero el servicio municipal ha rechazado la oferta. Les gusta que las personas que quieren adoptar un perro visiten las instalaciones para conocerlo y ver que se adapta bien a su rutina diaria. Ante esta situación, dijo que cada cierto tiempo les llamaría para interesarse por su estado. Si finalmente nadie se hace cargo de 'Josín' ella lo adoptará, informó Rodríguez.

Nada se sabe en cambio del hombre que lo dejó a su suerte. Los gestores del Albergue se han puesto en contacto con sus anteriores dueños para saber si sabían algo de él pero carecen de contacto. Lo regalaron hace un año a un desconocido. Los trabajadores del servicio han puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que investigue si se ha producido algún delito en su abandono.

Unos doscientos animales viven en el Albergue, la mayoría perros y gatos aunque también hay, por ejemplo, un burro y hace un mes hubo dos cabras que fueron rescatadas mientras pastaban al lado del Palacio de los Deportes.

Voluntarios

El Albergue cuenta desde principios de mes con un servicio de voluntarios. La iniciativa fue presentada a los presupuestos participativos y durante los últimos meses el Ayuntamiento ha formado a los interesados. Realizan labores para mejorar el bienestar de inquilinos y sensibilizar a la población del buen trato animal y las posibilidades de adopción.