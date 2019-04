«Hay jóvenes que salen predispuestos a la gresca» Anselmo de la Riva, en un momento de la entrevista, en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. / MARIO ROJAS «La juventud asturiana es bastante sana. Pero la familia y la educación son la base. Si eso falla, se pierde todo» CECILIA PÉREZ Lunes, 8 abril 2019, 02:25

Anselmo de la Riva (Maraña, León, 1957) se curtió como Policía en los tiempos más duros de ETA: estuvo destinado en el País Vasco 14 años. Hoy es el número dos de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y saca pecho de una región considerada como una de las más seguras de España.

-¿Qué le preocupa a la Policía Nacional en Asturias?

-Cualquier tipo de modalidad delictiva y, sobre todo, aquellos delitos que se dirigen contra lo que nosotros llamamos grupos de riesgo, es decir, la gente mayor, menores, personas con cierta discapacidad y, en general, todos aquellos que causan algún tipo de alarma social como son los que van contra la vida y contra la propiedad.

-Asturias continúa en el ranking de las comunidades autónomas más seguras. ¿Qué argumentos da para corroborar esa afirmación?

-El argumento más sencillo es el propio dato estadístico que publica todos los años la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio de Interior, que dicen que somos así. Ahora mismo estamos en tercer lugar porque nos gana por dos décimas, Logroño pero hay que precisar que con un millón treinta mil habitantes que tiene Asturias, nosotros nos ocupamos de un 71% de esa población.

-¿Qué ha ocurrido para pasar de la segunda región más segura a la tercera en tan solo un año?

-Esto es una posición coyuntural porque puede que el próximo semestre estemos nosotros una décima por encima, por ejemplo. Además, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja es solo una comisaría y nosotros tenemos el mérito de que somos siete, así que cuidamos a bastante más gente.

-Sucesos como el ocurrido en Riaño, hace una semana, con un tiroteo en plena calle, no ayudan a las estadísticas.

-Crea un poco de alarma, pero afortunadamente esto no sucede a menudo.

-Los vecinos de esa barriada exigen más presencia policial.

-Hace poco mantuvimos una reunión de coordinación en la que estuvo presente el alcalde y el inspector jefe de la Comisaría de Langreo. Los vecinos quedaron muy contentos porque, en muchas ocasiones, lo que quiere la gente es escucharte y que tú les des alguna solución, y la solución es que los coches policiales que están en la calle en Riaño pasen por ahí muy a menudo, porque sabemos lo que hay ahí, lo conocemos perfectamente.

-Aumentan los delitos relacionados con las nuevas tecnologías.

-Han aumentado las estadísticas de determinadas modalidades delictivas, como estafas, coacciones, extorsiones... Una serie de hechos delictivos que hace que el criminal se ampare en esa impunidad que le dan las redes sociales para cometer esos delitos. Para nosotros es una modalidad difícil de investigar, porque normalmente todos esos delitos tienen su origen en servidores que están en otros países, con lo cual es muy difícil llegar a ellos.

-Otro tema a la orden del día son los delitos o altercados protagonizados por menores. ¿Qué está ocurriendo?

-Está claro que causan alarma social porque, además, están focalizados en determinadas zonas, pero no nos debe preocupar porque la juventud es bastante sana. El problema viene por un porcentaje mínimo, afortunadamente, que sale el fin de semana predispuesto a la gresca. A esto se suma la ingesta de bebidas alcohólicas o drogas que de alguna manera alteran la voluntad de la persona. Pero no debemos alarmarnos por el tema.

-¿Cómo lo perciben ustedes?

-No tenemos una incidencia delictiva muy grande provocada por menores en la región.

Efectivos suficientes

-¿Son suficientes los efectivos policiales para vigilar las zonas de ocio nocturno en Asturias?

-Sí. De hecho, los fines de semana se aumenta su presencia en la calle, sobre todo con las Unidades de Prevención y Reacción. Además, si hay alguna especialidad delictiva que se pueda producir también se establecen los dispositivos oportunos en permanente coordinación con la Policía Local.

-En Asturias, que se sepa, no se tiene constancia de agresiones sexuales grupales, pero sí en otras regiones. ¿Qué está fallando?

-Lo que falla es la educación de base y la formación, que son vitales para todo el mundo. Cuando falla la base en la familia, en los centros educativos, es cuando se pierde todo. Si al menor no se le empieza a educar desde pequeño en valores, mal vamos.

-Más temas. Robos en viviendas en Gijón, Siero, Oviedo. ¿Es Asturias una región 'atractiva' para la delincuencia organizada?

-No es que Asturias guste especialmente, porque la experiencia nos indica que este tipo de grupos criminales itinerantes actúa por toda la geografía española. En Gijón se detuvo hace unos días a un albanés y otros dos están siendo investigados. Ellos se van moviendo y cometiendo sus fechorías, están poco tiempo en la zona para evitar la acción policial y, en cuanto pueden, se van a otro lado.

-¿Es difícil seguirles la pista?

-Son grupos que se mueven por toda la geografía, por lo tanto, la coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es esencial y siempre la hay. El problema es que es difícil detenerlos porque están poco tiempo en cada sitio. El que se detuvo en Gijón, por ejemplo, hubo suerte, pero esa suerte hay que buscarla en la calle. Se estableció un dispositivo especial para tratar de identificar y detener a la gente que estaba cometiendo los robos en los chalés y dio su fruto.

-Lleva diez meses en el puesto. Se presentó junto con el Jefe Superior de Policía de Asturias con la resolución de tres casos importantes: el crimen de Ciudad Naranco, el asesinato del joven de Langreo y el desmantelamiento del grupo ETA-Asturcón. ¿Tiene alguna espinita clavada ahora mismo la Policía Nacional en Asturias?

-Todo lo que está sin resolver son casos pendientes y, en la actualidad, no tenemos ninguna investigación de gran envergadura.

-Volviendo a casos del pasado. La banda ETA-Asturcón extorsionó durante cuarenta años y nadie sospechó nada hasta que se encontró casualmente el zulo del Naranco, en Oviedo, en 2017. ¿Cómo definiría esa operación policial?

-El problema es que fue muy difícil de investigar, con lo cual su resolución ya apuntaba dificultades. Había muchas modalidades delictivas y muchos actores intervinientes, tanto víctimas como autores; además, los investigadores se encontraron con una traba que no les dejaba tirar para adelante: el alquiler de la propia finca donde estaba situado el zulo.

-¿Qué puede contar de ello?

-No había ningún papel de cesión ni de alquiler ni de venta y había más de veinte propietarios de la finca donde se localizó el zulo. Hasta que se llegó a quien lo había cedido pasó mucho tiempo. No hay que olvidar que la mayoría de los delitos estaban prescritos, pero no dejó de ser un grupo criminal que estaba bastante bien organizado y que sacaron buen lucro de ello.

-El juzgado de Instrucción archivó de forma provisional el caso a la espera de que apareciesen nuevos datos. ¿Se ha avanzado en algo?

-Está medio cerrado judicialmente, el problema está en que la mayor parte de los delitos están prescritos. Pero aún queda algún fleco del que podría salir alguna cosita.

-¿Es mucho pedir que la cuente?

-Prácticamente está todo encima de la mesa.

-¿Daría para escribir una novela?

-Sí e incluso para hacer un buen guion de cine (risas).

-Cambio de tercio. ¿Cómo anda la región en cuanto a efectivos policiales?

-Respecto al catálogo de puestos de trabajo estamos un poco por debajo.

-¿Eso en qué se traduce?

-Estamos bien, pero podríamos estar mejor, así que todo lo que nos pueda venir, pues bienvenido sea. Este año nos llegan 65 policías en prácticas y eso ayuda mucho.

-Pero luego se van.

-Lo deseable sería que se cubriera, por lo menos, el catálogo de los puestos de trabajo.

-El Cuerpo Nacional de Policía es uno de los mejores valorados por la sociedad. ¿Es puro deber o va más allá?

-Antes, más del 80% de los que entrábamos en el cuerpo lo hacíamos con muchísima entrega, pero hoy el tema vocacional ha bajado un poco. Antes ser Policía lo considerábamos como deber y con un altruismo altísimo. Puedo decirle que yo esa barrera la he traspasado muchas veces y conozco a muchos compañeros que también, incluso a alguno le costó la vida.