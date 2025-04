El juez archiva las diligencias previas del atropello de Rafa en Muñoz Degraín La Policía no ha dado con la identidad del conductor dos meses después de un conductor arrollara al deportista de madrugada y se diera a la fuga

C. D. S. M.

ALBERTO ARCE OVIEDO. Jueves, 12 de diciembre 2019, 01:21 Comenta Compartir

La justicia es lenta y las búsquedas, en ocasiones, infructuosas. Hoy se cumplen dos meses del atropello a Rafa García, el joven deportista de 19 años que fue arrollado en la calle Muñoz Degraín el pasado 12 de octubre cuando volvía a casa después de una noche con sus amigos. Eran las seis de la madrugada. El conductor se dio a la fuga, y hasta la fecha la Policía Local no ha conseguido dar con su paradero. Ahora, ante la falta de pruebas, el juzgado ha archivado las diligencias previas del caso y la investigación ha quedado temporalmente paralizada. Así lo explicó ayer, en declaraciones a este diario, el padre del joven, el notario langreano Rafael García Ortiz. «Me habría gustado que la Policía hubiese trabajado un poco más para dar con el conductor. Le ha hecho mucho daño a Rafa», lamentó.

Su hijo quedó tendido en el suelo malherido con fracturas y magulladuras por todo el cuerpo, una rodilla «destrozada» y una amnesia parcial de la que ya se ha recuperado, pero que ha borrado de su memoria por completo todo lo relativo al traumático suceso. Los barridos de las cámaras de seguridad de las calles aledañas no han arrojado luz sobre la posible ruta de escape del conductor, y la Policía ha llegado a una vía muerta muy difícil de superar. Ni siquiera los fragmentos del vehículo hallados en el lugar de los hechos han servido para acotar el rastro de pistas que pudiese llevar hasta el propietario del automóvil. Sin embargo, y según los testimonios a los que ha podido acceder este diario de fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó el lunes 14 de octubre, «dos días después del atropello». Además, la noche del suceso, a Rafa lo encontró tendido en mitad de la calzada una mujer, que fue la primera en dar la voz de alarma. Ella misma, días después, fue citada a prestar declaración en dependencias policiales en calidad de testigo y su coche fue inspeccionado para descartar que hubiese sido la autora del grave incidente.

«Podrá hacer deporte»

Rafa no se rindió en ningún momento, ni siquiera después de haber pasado casi un mes postrado en la camilla del hospital. En su deseo por retomar su vida donde la había dejado, Rafa acudió a Vitoria en noviembre a la consulta del doctor Mikel Sánchez, el 'mago de las rodillas' que ha operado, entre otros, al Rey Juan Carlos, para que valorase el estado de su lesión, después de que en el HUCA le explicasen que podría llegar a hacer «vida normal», pero no practicar atletismo, fútbol o ejercitarse en el gimnasio. Sánchez decidió entonces no operar y esperar a los resultados de la primera fase de la rehabilitación del joven, que duró tres semanas.

En efecto, la decisión estuvo acertada. Las últimas pruebas médicas indican que, al no haberse producido hemorragias internas, los tejidos dañados del joven Rafa «se están rehabilitando mucho mejor», celebró el padre. «Aún es pronto y la recuperación será lenta, pero estamos esperanzados; los doctores nos han dicho que si sigue así, en agosto o septiembre podría volver a estar haciendo deporte», su pasión. «Ya puede salir con sus amigos a darse un paseo y hasta puede mantenerse en pie sin muletas», aseguró. «Ahora, lo importante es que pueda seguir su vida de forma normal. Tiene muchísimo valor», sentenció el padre.