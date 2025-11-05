El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Palacio de Justicia de Oviedo. Alex Piña

El juez condona 215.395 euros a dos ovetenses con la Ley de Segunda Oportunidad

Habían contraído las deudas con préstamos hipotecarios y tras diversos avatares no fueron capaces de pagar el dinero que debían

R. F.

Oviedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42

Comenta

Un hombre y una mujer de Oviedo han quedado exonerados por el juez de una deuda de 153.687 euros y de otra de 61.708 euros por dos causas abiertas en Asturias merced a la Ley de Segunda Oportunidad. En total, sumando ambas deudas, se trata de la exoneración de 215.395 euros en dos casos que ha llevado gracias a la aplicación de la ley y la actuación de Deuda Abogados.

En el primer caso, la mujer «ha dicho adiós» a una deuda de 153.687 euros con una historia que cuenta el propio despacho de abogados: «La exonerada se divorció y poco después se quedó sin empleo. La parte deudora tenía un préstamo hipotecario con su exmarido, consiguieron la dación en pago de la vivienda hipotecada pero quedó vigente una cuantía como crédito ya demás era avalista de la compra de una vivienda por parte de su hijo y aunque hizo todo lo posible no consiguió devolver el crédito». Con esta situación se acogió a la Ley de Segunda Oportunidad.

El segundo caso, un hombre que ha podido cancelar una deuda de 61.708 euros cuando «su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la adquisición de la vivienda familiar. Más tarde, se vieron en la necesidad de vender esta vivienda y comprar otra más cercana al centro de estudios de su hijo. La deudora perdió su puesto de trabajo y, al no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca, vendieron la casa quedándose con un remanente hipotecario. Ante esta situación, solicitaron otros nuevos créditos y todo esto le hizo caer en un bucle de deudas».

