Los acusados de asaltar 40 pisos en 2017 «cometieron robos por todo Oviedo» Los cuatro acusados de robar en 40 pisos, ayer en la Audiencia. / A. P. Los policías encargados de la investigación señalan que el grupo criminal «tomaba medidas» para evitar el seguimiento policial CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 22 noviembre 2018, 02:55

Durante siete semanas del verano de 2017 robaron en pisos de «toda la ciudad» con el método 'bumping'. Así se podría resumir la declaración prestada ayer por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, encargada de la investigación que permitió detener a los miembros de esta organización criminal integrada por georgianos que logró entrar en más de cuarenta viviendas entre el 11 de julio y el 25 de agosto.

En el banquillo de la Audiencia Provincial se sientan desde el martes cuatro acusados, que se enfrentan a un total de treinta y siete años de cárcel, aunque los policías no pudieron precisar la conexión entre tres de ellos, a los que hicieron el seguimiento, y ese cuarto. No habían tenido constancia de su presencia durante la investigación, solo se había hallado su ADN en algunos testigos de plástico. Este acusado indicó en la primera sesión, la de anteayer, que conocía al resto de su estancia en prisión, no de antes.

Doce policías declararon ayer en sede judicial. El jefe del operativo detalló que los acusados empleaban el método 'bumping', una técnica «no destructiva» para forzar la cerradura de la puerta «utilizada por los grupos u organizaciones criminales de origen georgiano». Fue él quien indicó que esta banda actuó por «toda la ciudad» y que la alerta saltó tras recibir las primeras denuncias por este tipo de robos en julio.

Los acusados enviaron 6.770 euros a Georgia desde un locutorio de Pumarín ese verano

Según su relato, los integrantes enviaban dinero procedente de los robos a Georgia desde un locutorio de Pumarín. El propietario contó a la Policía Nacional que había cuatro individuos, tres hombres y una mujer, que no pudo ser identificada, que enviaban «grandes cantidades». En total, doce transacciones que suman 6.770 euros y que coinciden en el tiempo con los primeros robos perpetrados. Esta declaración desmonta el testimonio de los acusados, que negaron los delitos de los que se les acusa alegando que solo habían estado en Oviedo unos días de agosto de 2017 para comprar una furgoneta y enviarla a Georgia.

Aunque la labor policial dio sus frutos, no resultó sencilla ya que los procesados «dificultaron la investigación». Alquilaron por 500 euros una habitación en un piso de Pumarín, hospedaje que no guarda ningún registro de ingreso. Los inquilinos explicaron a la propietaria que se alojaban en la capital para hacer «turismo» y que regresarían al año siguiente por las mismas fechas. La dueña de la vivienda detalló a los policías que los procesados salían de la casa a las diez de la noche y no solían regresar hasta las cuatro de la mañana, horarios en los que presuntamente cometían los robos. Además, «tomaban medidas» para evitar el seguimiento policial: «Iban en fila separados entre ellos unos diez o veinte metros de distancia» y nunca hacían los mismos recorridos.

Los agentes también relataron cómo los tres acusados entraron en una ferretería para interesarse por un tipo de cerradura apta para el 'bumping'. El propietario de la tienda recordó que «tenían un aspecto sospechoso». En uno de los pisos asaltados, en la calle Luis Álvarez Fueyo, los ladrones se tomaron su tiempo. Hasta el punto de «beberse un Actimel y comerse una chocolatina», relató uno de los agentes encargados de las inspecciones oculares tras los robos.