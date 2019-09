El juicio por el botellazo de San Mateo, pendiente de confirmar la edad del acusado

El joven marroquí acusado de lanzar una botella y herir con ella a un operario de la limpieza durante la primera noche de las fiestas de San Mateo será enjuiciado el próximo 3 de octubre en el juzgado de lo Penal número 4. Le imputan un delito de lesiones por el que la Fiscalía del Principado le solicita un año de prisión. La vista oral está fijada para las once y diez de la mañana, pero no se descarta que pueda aplazarse. Está pendiente la confirmación de la edad del detenido, ya que este no ha facilitado ese dato, según fuentes judiciales. En un primer momento se dijo que era un residente del Centro de Menores de Loriana aunque tras pasar a disposición judicial se decretó que era mayor de edad, por ello se han solicitado varias pruebas que precisen su edad.