El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Palacio de Justicia de Oviedo. Álex Piña

La madre acusada de desatender a su hijo de ocho años en Oviedo no acude al juicio

Se enfrenta a seis meses de prisión y a la pérdida de la patria potestad durante siete años. El juicio queda aplazado a abril

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:19

La acusada de desatender a su hijo de ocho años no compareció en la sala de lo penal número 2 de Oviedo por lo que el juicio quedó aplazado hasta abril del próximo año. La gravedad de las imputaciones, consideradas por la acusación pública como un delito de omisión de deberes familiares, llevó a suspender el curso del juicio.

Ante esta ausencia, y ponderando la severidad de la condena solicitada –seis meses de cárcel y la privación de la potestad parental por siete años, las partes convinieron en que la vista oral no podía celebrarse.

Según el fiscal, la progenitora habría desdeñado de forma sistemática sus obligaciones con el menor. Entre los años citados, el niño registró un absentismo escolar con faltas injustificadas a un alto porcentaje de las jornadas lectivas. Ni los reiterados avisos de la dirección del centro educativo, ni las exhortaciones de la Sección de Menores de la Fiscalía, lograron modificar esta situación. A este abandono educativo se suman episodios de desidia en el ámbito sanitario y nutricional. La acusación subraya que la mujer no llevó al niño a diversas citas médicas en el HUCA y, en periodos concretos, no le suministró el desayuno antes de su asistencia a la escuela, datos que se desprenden de los informes del propio establecimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  3. 3

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  4. 4 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  5. 5 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  6. 6

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  7. 7

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  8. 8 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  9. 9 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  10. 10 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La madre acusada de desatender a su hijo de ocho años en Oviedo no acude al juicio

La madre acusada de desatender a su hijo de ocho años en Oviedo no acude al juicio