La madre acusada de desatender a su hijo de ocho años en Oviedo no acude al juicio Se enfrenta a seis meses de prisión y a la pérdida de la patria potestad durante siete años. El juicio queda aplazado a abril

La acusada de desatender a su hijo de ocho años no compareció en la sala de lo penal número 2 de Oviedo por lo que el juicio quedó aplazado hasta abril del próximo año. La gravedad de las imputaciones, consideradas por la acusación pública como un delito de omisión de deberes familiares, llevó a suspender el curso del juicio.

Ante esta ausencia, y ponderando la severidad de la condena solicitada –seis meses de cárcel y la privación de la potestad parental por siete años, las partes convinieron en que la vista oral no podía celebrarse.

Según el fiscal, la progenitora habría desdeñado de forma sistemática sus obligaciones con el menor. Entre los años citados, el niño registró un absentismo escolar con faltas injustificadas a un alto porcentaje de las jornadas lectivas. Ni los reiterados avisos de la dirección del centro educativo, ni las exhortaciones de la Sección de Menores de la Fiscalía, lograron modificar esta situación. A este abandono educativo se suman episodios de desidia en el ámbito sanitario y nutricional. La acusación subraya que la mujer no llevó al niño a diversas citas médicas en el HUCA y, en periodos concretos, no le suministró el desayuno antes de su asistencia a la escuela, datos que se desprenden de los informes del propio establecimiento.

