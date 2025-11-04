El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Casa Sacerdotal de Oviedo, donde ocurrió el robo. Mario Rojas

A juicio una mujer que se coló en la habitación de un sacerdote en Oviedo y le robó 1.250 euros del neceser

Entró por una ventana de la Casa Sacerdotal de Oviedo y después se dio a la fuga

E. P.

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

La Fiscalía de Asturias ha solicitado cuatro años de prisión para una mujer acusada de robar 1.250 euros de la habitación de un sacerdote en la Casa Sacerdotal de Oviedo, situada en la calle San José, el pasado 1 de mayo.

Según expone el escrito del Ministerio Fiscal, la acusada, sobre las 08.45 horas, accedió a la Casa Sacerdotal mediante una terraza y aprovechó que la ventana de la habitación estaba abierta, en la que residía un sacerdote que en ese momento se encontraba ausente. Una vez dentro, se apoderó de dos sobres situados en un neceser sobre la mesita de noche, que contenían 1.000 y 250 euros, respectivamente, y posteriormente se dio a la fuga.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de robo con fuerza en casa habitada, recogido en el artículo 241.4 del Código Penal, en relación con los artículos 241.1, 237, 238.1 y 235.1.7º, y solicita además que la acusada sea condenada a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que la acusada indemnice al sacerdote con 1.250 euros, más los intereses legales correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  5. 5 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  6. 6

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  9. 9 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  10. 10

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A juicio una mujer que se coló en la habitación de un sacerdote en Oviedo y le robó 1.250 euros del neceser

A juicio una mujer que se coló en la habitación de un sacerdote en Oviedo y le robó 1.250 euros del neceser