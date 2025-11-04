A juicio una mujer que se coló en la habitación de un sacerdote en Oviedo y le robó 1.250 euros del neceser Entró por una ventana de la Casa Sacerdotal de Oviedo y después se dio a la fuga

La Fiscalía de Asturias ha solicitado cuatro años de prisión para una mujer acusada de robar 1.250 euros de la habitación de un sacerdote en la Casa Sacerdotal de Oviedo, situada en la calle San José, el pasado 1 de mayo.

Según expone el escrito del Ministerio Fiscal, la acusada, sobre las 08.45 horas, accedió a la Casa Sacerdotal mediante una terraza y aprovechó que la ventana de la habitación estaba abierta, en la que residía un sacerdote que en ese momento se encontraba ausente. Una vez dentro, se apoderó de dos sobres situados en un neceser sobre la mesita de noche, que contenían 1.000 y 250 euros, respectivamente, y posteriormente se dio a la fuga.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de robo con fuerza en casa habitada, recogido en el artículo 241.4 del Código Penal, en relación con los artículos 241.1, 237, 238.1 y 235.1.7º, y solicita además que la acusada sea condenada a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que la acusada indemnice al sacerdote con 1.250 euros, más los intereses legales correspondientes.

