El juicio por el tiroteo de La Florida, en Oviedo, se centra en si se preservaron de forma correcta las pruebas El perito forense certifica las lesiones sufridas por los implicados durante la segunda sesión del juicio en la Audiencia Provincial

Rafael Francés Oviedo Martes, 2 de diciembre 2025, 21:33

Segunda sesión de la vista oral contra los dos agentes de la Policía Local de Oviedo involucrados en un incidente con una pareja de jóvenes estudiantes que finalizó con un tiroteo en el barrio de La Florida durante la tarde noche del 24 de junio de 2022. Los dos funcionarios habían requerido la documentación a los chavales, ambos estudiantes de Medicina, que se encontraban dentro de un coche en el aparcamiento del Pozo de San Lázaro de Paniceres. Sin embargo, estos huyeron de la zona al no reconocerles como policías –iban de paisano–, momento en el que uno de ellos disparó, presuntamente, hasta en tres ocasiones contra el vehículo a la fuga.

El caso está celebrándose en la Audiencia Provincial de Oviedo con los dos agentes de la Policía Local sentados en el banquillo. La acusación particular considera que son responsables de un delito de lesiones psíquicas a sus defendidos –los jóvenes estudiantes–, en lugar de homicidio imprudente en grado de tentativa, como preveía inicialmente. Para el agente que disparó mantiene la petición de dos años de cárcel y para el otro 12 meses de multa. A ambos les pide indemnizaciones de 50.000 euros.

Durante la sesión, que se prolongó varias horas, testificaron agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, poniendo el foco en la investigación posterior y las secuelas del suceso. El agente encargado del atestado señaló presuntas «irregularidades» en la cadena de custodia de la escena. Siempre según su testimonio, el hecho de que la Policía Local regresara al lugar de los hechos podría, supuestamente, haber alterado las pruebas y cuestionó por qué no se procedió a acordonar la zona de forma inmediata para preservar los indicios balísticos y las huellas.

La vista oral también reveló discrepancias respecto a la cronología de la detención. Mientras uno de los agentes nacionales afirmó que el joven conductor estuvo «sin localizar» por la Policía Nacional hasta pasadas dos horas del incidente, la inspectora de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) sostuvo que «la detención fue correcta» y que a las 21.30 horas ella ya tenía conocimiento del arresto.

Durante la segunda sesión también declaró el médico forense, que aportó una perspectiva psicológica del suceso. Tras examinar a los implicados, confirmó las lesiones físicas del conductor —motivadas, presuntamente, durante la detención— y de los agentes locales, uno de los cuales sufrió daños al ser arrollado por la rueda del vehículo mientras intentaba detenerlo agarrándose a la ventanilla. Respecto a la copiloto, el forense ratificó que sufrió estrés postraumático, agravando una patología previa física y psíquica, aunque durante la vista calificó el episodio como «algo pasajero que no tendría que afectarle más allá de un tiempo».

La vista proseguirá hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a las diez de la mañana.

