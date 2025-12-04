Jura de la Constitución «en la gran casa de la palabra»

Con una solemne ceremonia en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo –que cumple 250 años–, alrededor de una treintena de ciudadanos ... reafirmaron su compromiso con los valores democráticos este miércoles. Un acto cargado de simbolismo donde los participantes desfilaron para jurar o prometer lealtad a la Constitución Española y marcada por un discurso que apeló a la concordia y a la diversidad.

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, echó la vista atrás para recordar la importancia de la estabilidad, citando el ejemplo de la Constitución de Cádiz de 1812, que «apenas estuvo vigente seis años en dos periodos distintos». Frente a la falta de fijeza histórica, reivindicó la Constitución actual no como «un simple papel», sino como un «conjunto de formalidades, reglas y sistemas que garantizan la convivencia y permite escuchar incluso a quienes son contrarios a su existencia e invita a la tolerancia», subrayó, pidiendo confianza en la rectitud de la justicia y respeto a los demás para seguir construyendo «una España que acoge y une a los distintos». Definiendo la institución como «la gran casa de la palabra», el decano mostró su orgullo por ver a la ciudadanía comprometerse con la sociedad «libre, democrática y avanzada» que diseñaron los padres de la Constitución.

Entre los jurantes destacaron historias personales como la de las hermanas Rocío y Sandra Morcate Mier. Para la primera estudiante de Derecho de 21 años, el acto tuvo un doble significado. «Es importante porque esto es un pequeño paso, ya que en el futuro lo repetiré cuando sea abogada», declaró la joven, quien quiso poner en valor el «respeto por todas las opiniones».