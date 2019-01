El jurado declara «no culpable» al acusado por el crimen de Salesas El procesado durante una de las sesiones de la vista. / PIÑA El veredicto desecha los indicios con los que la Fiscalía basó su acusación para solicitarle 25 años de cárcel por el asesinato de 'Lolín' en 2017 JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 19 enero 2019, 02:49

José Luis es un hombre libre tras año y medio en prisión. El jurado popular le declaró ayer no culpable -por mayoría de 7 votos a 2- del asesinato de José Manuel Fernández, 'Lolín', cuyo cadáver, que presentaba dos puñaladas, fue hallado el 27 de junio de 2017 en el cuarto de basuras del edificio de Salesas.

Para el jurado, las pruebas indiciarias en las que se basó la acusación pública y la particular, no eran lo suficientemente sólidas. Consideraron como variables de su «no culpabilidad» que durante la prueba practicada durante la semana, la relación que mantenía con la víctima así como los supuestos celos que le podía tener por haber convivido esta con su pareja, ya fallecida en el momento del asesinato, no quedaron probadas como móvil. Tampoco los indicios a los que se agarró la acusación acerca del ascensor empleado para acceder al interior del edificio durante los cinco minutos que el encausado permaneció en él o la ausencia de ADN de José Luis en la escena del crimen y la de restos biológicos de la víctima en las ropas que portaba el procesado aquella noche fatídica.

El jurado tampoco encontró material probatorio suficiente en la declaración de una de las testigos que incriminaba al acusado por su inconsistencia y sus contradicciones.

De esta manera, tras seis horas de deliberación y con la petición de 25 años de cárcel sobre la mesa, la sala de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, tras escuchar la cincuentena de puntos del objeto del veredicto sobre los que tuvieron que decidir los jurados, dictó una condena absolutoria sobre la que cabe recurso.

Luis Tuero, abogado de la defensa mostró su satisfacción a la salida del Palacio de Justicia, porque «José Luis era inocente desde el primer momento y la investigación no se hizo con la necesaria regularidad. Cogieron a esta persona como cabeza de turco». El letrado afirmó que «después de tanto tiempo la verdad ha florecido» pese al «largo y duro juicio», dijo, antes de añadir que «el jurado ha hecho una labor muy seria escuchando todo lo que se decía, con sus preguntas y fundamentando el fallo de forma clara y consistente».

El veredicto, sin embargo, oscurece aún más las lagunas sobre un crimen sin esclarecer. Si José Luis no accedió al número 9 de Primo de Rivera, en pleno centro de la ciudad, la noche del 26 de julio, ni convenció a 'Lolín', impedido, que bajase desde su vivienda hasta el cuarto de la basura para asestarle dos puñaladas que le afectaron el corazón y un pulmón hasta morir desangrado, ¿quién lo hizo?