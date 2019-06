«La Justicia parece la hermana pobre y hay que tirar mucho del carro» Luis Albo posa en el interior de su despacho de la calle Palacio Valdés. / ALEX PIÑA Luis Albo Aguirre | Decano del Colegio de Abogados de Oviedo El decano del Colegio de Abogados cumple dos meses en el cargo desde que ganó las elecciones el pasado mes de abril por una amplia mayoría CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 9 junio 2019, 02:44

Luis Albo Aguirre (Basauri, Vizcaya 1951) lleva sesenta días como decano del Colegio de Abogados de Oviedo. Se impuso con amplia mayoría a su contrincante José Enrique Carrero-Blanco. 1652 votos frente a 426. Se perpetúa una línea continuista iniciada por Enrique Valdés y por el anterior decano, Nacho Cuesta. Algo que al nuevo responsable no le pesa porque su objetivo es «actualizar» el camino hecho.

-Acaba de cumplir dos meses en el cargo. ¿Qué valoración hace?

-Estoy muy satisfecho por el reconocimiento que nos hizo el colectivo a la junta de gobierno que me acompañaba y en el plano personal. Es la mayor aspiración que puede tener un abogado que está convencido de que su profesión es lo más bonito que hay, además de poder luchar por la abogacía.

-¿En eso consiste el papel del decano del Colegio de Abogados de Oviedo?

-Creo que sí y porque yo me siento útil haciendo esta función. Si no fuera así, no llevaría los años que he empleado en la junta de gobierno. Espero que los compañeros también sientan el servicio que les estamos prestando. Es un equipo singular, muy buenos compañeros, con una disposición enorme y que no hemos parado. Aquí no ha habido un antes y un después. Hemos tenido la suerte de haber podido continuar con una labor que ya venía desarrollándose aunque no debemos de olvidar que ha habido una renovación muy importante, de más del 50%, de la junta de gobierno.

-Seguir con la línea continuista del anterior decano, ¿le pone las cosas más fáciles?

-Fue en 2007 cuando se modificó la vida colegial con la entrada de Enrique Valdés en el decanato. Produjo un cambio de la estructura administrativa que posibilitó acometer una serie de iniciativas como el Centro de Estudios, que fue una de las creaciones que más reconocimiento ha merecido por todo el colectivo. Ahora nos toca actualizar lo logrado.

-¿El Centro de Estudios es el niño mimado del Colegio de Abogados de Oviedo?

-Es un niño mimado porque ayuda y nosotros los abogados lo que necesitamos del Colegio es ayuda, que nos satisfaga nuestras necesidades y una de ellas es la formación continua.

-¿Cómo se entiende la formación desde el punto de vista de un abogado?

-El abogado tiene dos funciones claves: la defensa y el asesoramiento jurídico. En los últimos años, ha habido tal multitud de disposiciones que exigen un esfuerzo por parte del profesional para llegar a estar al día de todas esas materias. Nuestra profesión sufre también un cambio significativo en la forma de prestar los servicios, cada vez hay menos abogado generalista y cada vez más abogado especialista.

-Como decano del Colegio de Abogados de Oviedo. ¿Cuál ha sido la primera medida que ha tomado o va a tomar?

-Como primeras medidas hemos renovado todas las comisiones y todas ellas están presididas por un miembro de la junta de gobierno. Las comisiones son muy importantes en la vida de una corporación como la nuestra porque son las que mantienen actualizados y atendidos todos los temas y necesidades. Desde la comisión del Turno de Oficio a la de Igualdad o la de Nuevas Tecnologías. También hemos nombrado los correspondientes delegados del Colegio a lo largo del territorio porque eso es lo que hace que podamos tener una información inmediata de las carencias que se pueden presentar en todo el ámbito territorial del colegio, excepto Gijón y Villaviciosa que pertenecen al Colegio de Abogados de Gijón.

-¿Qué necesidades le han trasladado los letrados del Colegio de Abogados?

-Lo que noto y lo que me trasmiten es que estamos por el buen camino. Lo que hay que hacer ahora es actualizar la información porque hay unos servicios que se han prestado a los compañeros pero que hay que actualizar. Por ejemplo, la web de la biblioteca de la institución se va a remozar porque no está ágil para los servicios que presta. El área de Deontología contará con una parte expresa con directrices, antecedentes, consultas que tengan los compañeros; sin olvidar que nosotros estamos ahí para solventar cualquier duda, porque el compañero, cuando tiene un problema, lo que quiere es escuchar al que le representa para ver cuál es la orientación y para eso estamos nosotros.

-Tiene muy presente la palabra «compañero».

-Para mí, por encima del compañerismo está la lealtad y como creo en ello firmemente sé que la unión, el estar cerca de los compañeros..., a mí me mejora, porque sé que el servicio lo presto mejor si mi relación con el compañero es más fluida sin olvidar que yo quiero ganarle y él a mí también (risas), pero quiero que sea una lucha leal.

-El Turno de Oficio. ¿Sigue siendo la espina clavada en cuanto a reivindicaciones?

-El Colegio de Abogados de Oviedo lleva haciendo un esfuerzo muy importante para que los que se dan de alta en el Turno de Oficio tengan una formación cualificada. Podemos responder que, los que hoy en día están en el Turno, la tienen. Con esta base, nosotros estamos en disposición de decirle a la Administración del Principado de Asturias que vamos a luchar siempre por una remuneración actualizable, que no se quede anquilosada.

-¿Qué radiografía puede hacer de este colectivo?

-Pienso que la sociedad está valorando positivamente el Turno de Oficio. Lo que quiere decir que funciona y lo hace bien. Un dato que lo define es que, en diez años, hemos incrementado los miembros del Turno de Oficio en más de mil colegiados. Sin embargo, aumentando los miembros del colectivo, los procedimientos disciplinarios disminuyeron. Así que algo está funcionando bien.

-Aún con resaca electoral, algunos candidatos propusieron concentrar todas las sedes judiciales de la capital en los terrenos del viejo hospital. ¿Qué le parece?

-Con independencia del lugar, que es una cuestión que escapa al Colegio de Abogados porque para eso están quienes llevan las administraciones, sí creo que las sedes deberían de estar unificadas y no dispersas por la ciudad. Yo tengo la fortuna de trabajar en Barcelona y entrar en esa Ciudad de la Justicia a mí me parece una maravilla. Porque no solo beneficia al profesional de la Justicia, sino que beneficiaría a todos los ciudadanos. Yo solo veo una explicación a que no se reunifiquen las sedes judiciales, que la Justicia es la hermana pobre y hay que tirar mucho del carro para lograr esto.

-¿La Justicia hermana pobre, en qué sentido?

-En sentido económico, porque cuando se sientan en la mesa, quienes tienen que resolver; pues, en realidad, es como si dijéramos que en último lugar nos acordaremos de la Justicia. No entro en preferencias de otros campos, pero siempre digo que invertir en justicia es invertir en paz social, no me cabe ninguna duda porque puedes contribuir a hacer que la vida sea mejor, sin ninguna duda.

-«Debemos ser intransigentes contra cualquier acción que ataque a la profesión», dijo en su toma de posesión. ¿Qué ataques turban a los abogados?

-Me refiero a que el abogado no es un elemento decorativo, sino que tenemos un papel primordial, pero ni mejor ni superior ni inferior al del juez o fiscal, somos actores de la administración de justicia.