¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un recipiente con aceite de CBD. E. C.

Un juzgado de Canarias tumba la causa contra una tienda de CBD de Oviedo

Aduanas les había incautado un pedido procedente de Italia de la conocida como 'marihuana light' sin propiedades psicoactivas, pero el juez asegura que la venta de estos productos es legal

A. Arce

Oviedo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Parece marihuana, pero no lo es. Al menos, no provoca el efecto de intoxicación que sí lo hace la conocida droga, aunque se utiliza con fines terapéuticos –puede tener efectos antiinflamatorios, analgésicos, ansiolíticos, neuroprotectores y ayudar en el alivio de dolores crónicos, así como en problemas de la piel–. Se llama CBD (cannabidiol) y es un compuesto de la planta del cáñamo que no produce efectos psicoactivos como la euforia, a diferencia del THC, el principal compuesto activo del cannabis, y su venta es legal. Así lo determinó en noviembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No obstante, su casi idéntica apariencia a su homólogo ilegal ha propiciado numerosas incautaciones y procesos judiciales que, con frecuencia, terminan siendo sobreseídos. Es lo que le ha ocurrido a una tienda de Oviedo ubicada frente a la Estación del Norte especializada en la venta de estos productos.

A le CBD Boutique, así es como se llama el establecimiento, Aduanas le incautó en junio de 2024 en las Islas Canarias –donde hay otra tienda de la marca– un pedido procedente de Italia con varios paquetes de «flores de CBD» y se le abrió un procedimiento penal por un supuesto delito contra la salud pública. Al parecer, las primeras pruebas de laboratorio dieron positivo en cannabis. Sin embargo, su defensa, ejercida por la letrada Verónica Cotelo, de 3C Abogados, ha logrado demostrar durante el proceso judicial que «todo estaba en regla» y que los productos intervenidos estaban certificados con un porcentaje de THC inferior al 0,3% –el límite legal– y que habían sido adquiridos a proveedores europeos legales y destinados uso técnico.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Puerto del Rosario, en Las Palmas, así lo entiende y ha decretado el sobreseimiento de la causa. Hasta llegar a ese punto, eso sí, el caso ha tenido su enjundia. En un primer momento, tras el primer auto de diligencias previas por la posible existencia de un delito contra la salud pública, el mismo juzgado dictó el sobreseimiento provisional el pasado 25 de marzo. Más tarde, el 11 de abril, se estimó un recurso de la Fiscalía y se acordó la reapertura del procedimiento y la práctica de una nueva diligencia, que consistió en solicitar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que informase si la investigada estaba autorizada para la venta de CBD.

Aclarado lo anterior, el juez titular del juzgado, Alberto Borrego Camacho, recuerda en su último auto la jurisprudencia europea y establece que «al no ser el CBD un estupefaciente, su comercio se enmarca en las libertades fundamentales de la Unión Europea» y la prohibición de su venta «solo podría justificarse por razones imperiosas de protección de la salud pública».

