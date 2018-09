Latores y Guillén Lafuerza aún no cuentan con licencia para las fiestas de este fin de semana La plataforma 'Oviedo sin fiestas' lamenta el retraso municipal, que trasladará al alcalde en una reunión SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:29

Las asociaciones de vecinos de los barrios ovetenses de Latores y de Guillén Lafuerza aún no cuentan con la licencia necesaria para celebrar sus fiestas este fin de semana. Así lo explicó ayer el portavoz de 'Oviedo sin fiestas', David Famos, tras la reunión que mantuvo la plataforma. Las licencias son, según él, uno de los mayores problemas que se encuentran a la hora de celebrar las fiestas de los barrios. «Nosotros llevamos la documentación con mucha antelación pero si hay algo que subsanar, el Ayuntamiento nos lo comunica en la misma semana de la fiesta», lamentó. Las quejas sobre la tramitación de las licencias es uno de los puntos que le quieren transmitir al alcalde, Wenceslao López, y al concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, pero no el único. Falta de comunicación, falta de apoyo, retraso a la hora de pagar las subvenciones y unas fianzas desproporcionadas que, a veces tienen que poner de su propio bolsillo, son algunas de las materias que trataron durante una reunión ayer. Desde la plataforma, formada por 21 asociaciones de vecinos, esperan que el Ayuntamento los reciba después de San Mateo, «si no tendremos que hacer algo». A su juicio, cada año «es peor» aunque «viendo los problemas que tienen ellos mismos con San Mateo poco nos sorprende», reconoció Famos.

La plataforma, de reciente creación, nació debido al profundo malestar de las asociaciones vecinales que organizan las fiestas de los barrios ante la falta de apoyos municipales, las medidas cada vez más exigentes y la complejidad burocrática que cada año va en aumento. Para estas asociaciones, las fiestas de barrio aportan vida, benefician al comercio y a la hosteleria. «Creemos que estas fiestas son parte del ocio de los vecinos, ocio que es necesario porque hay poco por parte del Ayuntamiento» concluyó el representante de la Plataforma.