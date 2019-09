La artista Laura García fue ayer la encargada de estrenar la XXII edición de concurso de rock Ciudad de Oviedo Alejandro Blanco 'Espina' en la plaza de Feijóo. Pasadas las once de la noche actuó Malatesta y después This is Katana. La sesión la cerró Saratoga que actuó como grupo invitado. La fase de selección de los finalistas continúa hoy, a partir de las 22.30 horas.