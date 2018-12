San Lázaro estrena las obras de la calle Gaspar García Laviana Ana Rivas, Lorena Mora, Ricardo Fernández, Iván Álvarez, Wenceslao López, César González y Dolores Rojo, durante la visita. / ÁLEX PIÑA La calle cuenta con nuevo asfaltado, se ha rebajado la acera y habilitado un nuevo acceso a Villafría A. ARCE OVIEDO. Sábado, 22 diciembre 2018, 03:34

Las obras de repavimentación y mejora de la accesibilidad para automóviles y peatones de la calle Gapar García Laviana, en San Lázaro, ya han concluido. El alcalde, Wenceslao López; la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas; el de Contratación, Iván Álvarez; y el de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, presidente, además, del distrito urbano 4, visitaron la zona, ayer, para corroborar con los vecinos el resultado de los trabajos.

Las actuaciones se llevaron a cabo durante tres semanas, y el presupuesto, previamente fijado en 66.006 euros, ascendió al final hasta los 80.000. Según el regidor, esta ha sido una de esas «pequeñas obras que resuelven grandes problemas».

La edil de Infraestructuras, por su parte, afirmó que la vía presentaba dos focos de actuación «importantes»: la mejora de la accesibilidad en materia de «rebajes para los peatones» y el estado del asfalto, muy deteriorado. Además, las labores han incluido una salida directa hacia la calle de Villafría, algo que «ha facilitado la vida de los residentes», según expuso el presidente de la Asociación de Vecinos de Villafría Fuente Pelayo, César González. «Llevábamos más de diez años peleando por esto», clamó.

No obstante, como también declaró González, «no llueve a gusto de todos», y el hecho de que se hayan suprimido varias zonas de aparcamiento no contenta a los hosteleros de la zona, que no cuentan con espacios habilitados para carga y descarga en los que puedan estacionar sus proveedores. «Son pequeñas cosas que hay que pulir», matizó. A este respecto, el primer edil aseguró que «se adoptarán medidas». Sin embargo, para el presidente de los vecinos, lo «primordial» es tener una calle «más segura».

«Corsete legislativo»

Rivas añadió también que esta es «la primera obra que sacamos adelante a través de las peticiones de los distritos» con los fondos destinados para tales fines (casi 150.000 euros por distrito entre los cinco urbanos y los dos rurales), y lamentó el «encorsetamiento legislativo» que existe para sacar adelante actuaciones, que, según sus palabras, «hace que cueste tanto esfuerzo administrativo tramitar las obras pequeñas como las grandes».

En ese sentido, el responsable de Contratación, Iván Álvarez, a su vez, le pasó el recado a la oposición al declarar que «ante la parálisis que ven algunos en este equipo de gobierno, podemos decir que esta es una obra más. Y ya son unas cuantas en los últimos meses», sentenció.