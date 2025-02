«El legado que nos deja 'Sergín' son sus ganas de vivir; era un luchador»

ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 21 de mayo 2021, 00:51 | Actualizado 02:03h. Compartir

La capilla del tanatorio Los Arenales se quedó ayer pequeña para despedir a Sergio González García, más conocido como 'Sergín', fallecido el martes por la tarde a los 41 años. Un emotivo acto donde familiares, amigos y el presidente regional, Adrián Barbón, tomaron la palabra para recordar a un hombre que ha dejado una «huella imborrable» porque «nunca se rindió». «El legado que nos deja son sus ganas de vivir; era un luchador», indicó el líder autonómico.

Resaltó que 'Sergín' «transmitía alegría» a pesar de todas las dificultades. Nació con una malformación ósea de tipo genético conocida como síndrome de Kniest, pero no le impedía asistir a cualquier lugar, valiéndose de su silla de ruedas. Su vocación, tal y como explicó en su blog 'El diván de Sergio, mis pausadas reflexiones', era la comunicación. De formación jurídica, entre sus pasiones se encontraba la natación, la música, visitar el Campo San Francisco y disfrutar de sus populares barquillos. También la política: formó parte de Juventudes Socialistas y luego del PSOE. Fue número once de la lista con la que Wenceslao López se presentó a las elecciones municipales en 2015.

Siempre «dispuesto a colaborar» lo recordó la secretaria de Organización de la FSA, Gimena Llamedo, que se mostró visiblemente emocionada porque con su fallecimiento nos «ha dejado sin aliento».

Unas palabras a las que se unió la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, quien calificó a 'Sergín' como un «luchador y un socialista de los de verdad», con «empuje y disposición». Una persona muy «activa» desde bien joven. El exalcalde y líder del PSOE de Oviedo añadió que «se crecía ante las dificultades».

Nada se le ponía por delante. Barbón contó el día que lo vio «bailando con sus muletas»; mientras que su amigo Gonzalo Olmos relató que la primera vez que se vieron fue en la facultad de Derecho. «Yo era representante de los alumnos y un día mi compañera me dijo que había un chico que me estaba buscando para reñir. Hablé con él y me dijo que no nos preocupábamos lo suficiente de las personas con discapacidad. Desde ese día aprendí que la vida de Sergio y la mía quedarían vinculadas para siempre».

Siempre con una sonrisa

Asimismo, David González, primo de 'Sergín', puso en valor que «siempre tenía una sonrisa en la cara» y «no se podía ser más grande en un cuerpo tan pequeño»: «Luchó de principio a fin y con todos sus actos nos enseñó a vivir una vida plena».

El emotivo acto finalizó con la canción 'Como si fueras a morir mañana' de Leiva y que 'Sergín' colgó en sus redes sociales días antes de morir. Sus padres, Amado y Concepción, recibieron el cariño de todos los presentes.