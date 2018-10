Un libro que rinde homenaje a los «contrahéroes modernos» Roberta Marrero, durante la presentación de 'We can be heroes' en el Palacio de Congresos. / ROJAS Roberta Marrero presentó 'We can be heroes' en el Palacio de Congresos, un 'collage' que repasa cuarenta años de historia 'queer' ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 13 octubre 2018, 03:09

«El mundo no solo es hetero y blanco. Es negro, asiático, hindú, gay, lésbico, trans, intersexual, bisexual, rico, complejo...». Esa es la visión de la artista 'pop' Roberta Marrero (Las Palmas, 1972), que visito la ciudad durante la tarde de ayer para presentar, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, su última creación, 'We can be heroes', un 'collage' de distintas técnicas y estilos en el que prima la ilustración que repasa los últimos cuarenta años de la historia 'queer', es decir, de los movimientos por la diversidad sexual y de género actualmente englobados en la corriente LGTBIQ+.

«Yo no soy una ilustradora, soy una artista. Los ilustradores trabajan con las ideas de los demás y los artistas con las suyas propias», explicó, durante los primeros minutos de su exposición, ante un público que no consiguió llenar del todo la sala.

Marrero relató cómo por iniciativa de su editor, Javier Ortega, en un comienzo la obra estaba destinada a ser «otra cosa; una mezcla entre ensayo y autobiografía» en el que primase la perspectiva histórica sobre el movimiento, tradicionalmente oprimido, a través de un catálogo de «héroes» en el que puede encontrarse en el mismo apartado «tanto a Rocío Jurado como a Marilyn Manson». La artista argumentó que con este compendio de figuras contraculturales relevantes, «lo que quiero hacer es crear mi propia lista. Por eso, para mí, Jurado fue una feminista pro 'queer' en un tiempo en el que no estaba de moda serlo».

El libro, que presenta fotografías, dibujos, notas y texto, comienza remontándose a 1431. «Quise empezar la historia con el juicio de Juana de Arco, un hombre 'trans' y rebelde que eligió la lucha» -según las teorías del filósofo contracultural Arthur Evans-.