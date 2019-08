Licencias frena el proyecto para El Vasco porque entiende que es una gran superficie Vista del complejo de El Vasco con las tres plantas del zócalo donde se instalará Mercadona y el gimnasio Supera y, en segundo término, las torres a finalizar. / M. ROJAS El informe, que deniega ampliar a 5.000 metros cuadrados por planta para comercios, insta al Principado a que se pronuncie JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Lunes, 26 agosto 2019, 01:43

El proyecto de El Vasco Gran Bulevar para la antigua estación de ferrocarril de vía estrecha sufrió el pasado junio un frenazo en seco. La sección de Licencias rechazó la pretensión de los promotores de disponer de más de 2.500 metros cuadrados de usos comerciales por cada planta sin haber obtenido antes licencia de gran superficial ante el Principado.

El asunto tiene su enjundia. En un primer momento y como informó este diario, la decisión de Urbanismo ha a sido impugnada ante la justicia Contencioso-Administrativa por El Vasco Gran Bulevar en un intento de revertir el sentido del dictamen. El conflicto no impidió al concejal de Urbanismo y Licencias, Ignacio Cuesta, visitar las obras del complejo junto a los promotores. El informe negativo, por otro lado, coincide en el tiempo con la renuncia de la funcionaria a su actual puesto y la solicitud de traslado a otra área municipal.

El proyecto básico refundido para la utilización comercial de los bajos del complejo obtuvo licencia para que en la planta -3 hubiese tres locales que ocuparían 3.199 metros cuadrados. En la -2, otros por 1.800. «El proyecto básico refundido que se presente deberá ajustarse al uso comercial para los equipamientos comerciales de proximidad, esto es, establecimiento comerciales individuales o colectivos» con superficie inferior a 2.500 metros cuadrados «o bien, para superficies comerciales superiores, aportar con el proyecto básico de conjunto el título habilitante que proceda de la administración autonómica», señala Licencias en su informe. «El uso comercial es admisible, pero las superficies previstas en el proyecto aprobado no pueden autorizarse sin un previo pronunciamiento de la Comunidad Autónoma».

Entre las alegaciones inadmitidas por el Consistorio, los promotores defendían que cada comercio cuenta con una salida independiente a la calle, no disponen de zonas comunes ni servicios que convierta el complejo en un centro comercial al uso. Asimismo, alegan que al encontrarse El Vasco en la trama urbana consolidada, los negocios para los que solicitan licencias individuales encajan en la categoría de tiendas de proximidad. El informe no atiende a las razones y explica que dada la singularidad del ámbito, con 15.000 metros construidos por planta y al no estar limitada en la ficha del catálogo la superficie máxima destinada a usos comerciales, un desarrollo posterior podría incurrir en irregularidades salvo que el Principado,informe positivamente a la existencia de una galería comercial.

Los promotores de El Vasco, desde que gestionaron la compra del activo al Banco Sabadell, han sido cautelosos hasta el extremo a la hora de hablar de 'centro comercial', conscientes de la la intrincada historia del complejo. Jovellanos XXI ya solicitó licencia para instalar un centro comercial en la actuación en 2011 y el Principado se opuso. Sin embargo, en 2006, la administración regional levantó la moratoria sobre estos equipamientos para concedérsela a la misma empresa para el del Calatrava, hoy cerrado.

A Licencias tampoco se le escapa la historia reciente de la antigua estación pero le «sorprende» que, consultada la Dirección de Comercio y Turismo por parte de los promotores, el Principado no se «haya pronunciado cuando disponía del proyecto para realizar el análisis, dejando a esta administración -la local- la tarea de la definición del supuesto». «En opinión de la funcionaria que suscribe este informe, a reserva de un informe en contrario de la administración competente en la materia, la actuación proyectada tiene la potencialidad para constituir una galería o pasaje comercial»,, afirma la técnico. «La posibilidad de que la actuación, conjunto edificatorio El Vasco, pudiera llegar a conformar un establecimiento comercial colectivo estuvo presente por el planificador, tanto en las Ordenanzas reguladoras del Plan Especial Jovellanos, como en la modificación de la ficha del ámbito, con ocasión del procedimiento de revisión-adaptación del Plan General de Ordenación», rememora para justificar que «no es algo que haya surgido espontáneamente con ocasión de la presentación del proyecto actual, sino que fue una constante en los vaivenes de este ámbito que, la posibilidad de un establecimiento de estas características, pudiese llegar a conformarse».

Recuerda, además, que en la fecha en la que se aprueba la modificación de la ficha del ámbito, el edificio zócalo ya está proyectado y, por tanto, se conoce el proyecto en sus volúmenes finales. «Por encima de la superficie de uso comercial determinada en las Ordenanzas del Plan Especial: 2.500 metros cuadrados , teniendo en cuenta que las superficies susceptibles de usos comerciales pudieran llegar a ocupar la totalidad de las plantas -1, -2 y -3, no es posible el otorgamiento de licencias sin la intervención que proceda de la administración autonómica», concluye con rotundidad. Una que no impidió a su responsable político hacerse fotos para un periódico local en las obras y con los promotores que pleitean contra el criterio de los técnicos.