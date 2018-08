Limanes pide al arzobispo que mantenga al actual párroco «por la excelente labor que realiza» Los vecinos exponen a Sanz Montes su «gran disgusto» por el traslado de Luis Ricardo Suárez, que agradece el gesto pero acepta la orden D. LUMBRERAS OVIEDO. Sábado, 1 septiembre 2018, 02:33

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Limanes, Eva Sánchez, ha enviado una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, para solicitarle que no traslade a quien es desde hace cuatro años su párroco, Luis Ricardo Suárez. Le expone «el malestar generado, el gran disgusto y decepción de los vecinos, viendo la excelente labor que está realizando».

Al margen de la misiva, Sánchez comenta que este sacerdote, «atrajo a la gente, pides una misa y va. No pone ningún impedimento, siempre está dispuesto a asistir, colabora con la gente. Lo que tiene que hacer un párroco, estar a disposición de los feligreses». En la carta, le asegura a Sanz Montes que «si es necesario para reforzar esta petición, estamos dispuestos a recoger firmas de todos los vecinos», y le ruega que «no tome la decisión de arrebatarnos a nuestro cura, porque toda la parroquia quedaría perjudicada».

En Limanes, quién esté al frente de la parroquia es una cuestión que los vecinos se toman muy en serio. Los residentes, tras varios conflictos con el anterior sacerdote, que llegó incluso a suspender la catequesis durante un año, recogieron 500 firmas para que se fuera.

Luis Ricardo Suárez

El aludido, que marcha a Sama de Langreo y Ciaño, considera que la carta «manifiesta el cariño que tienen por mí. La gente tiene libertad para mandarla o no, no puedo entrar en ello». Reconoce que tras tanto tiempo «te encariñas, es normal. De la gente de Limanes solo puedo decir cosas buenas, siempre me trataron con mucho afecto y respeto». Pero recuerda que «el obispo me destina a otro sitio y yo obedezco, para eso me ordené cura».

Fuentes del arzobispado afirmaron, preguntados ayer por este periódico por el cambio, que «es normal que le tengan cariño, pero se trata de movimientos que se hacen previo diálogo con el sacerdote y en función de las necesidades de la diócesis».