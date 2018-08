«No han limpiado nada tras las inundaciones y yo sigo fuera de casa» Diego Fernández arregla una habitación de su casa de la calle San Francisco. / MARIO ROJAS Los afectados por las lluvias torrenciales registradas en junio en Trubia siguen sufriendo las consecuencias del temporal ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 20 agosto 2018, 02:36

Loli Segovia, vecina del trubieco barrio de Cataluña, salió hace dos meses con lo puesto de su casa. Las lluvias torrenciales que se registraron en la localidad cañonera el 10 de junio llenaron de lodo el patio de su casa y el agua tiró el muro de contención. Desde entonces, esta vecina duerme en casa de su hermana, ya que su vivienda no está en condiciones, según un informe de Bomberos. «Ha pasado el tiempo y yo sigo fuera de mi casa. Tiene humedades y por ejemplo no puedo poner la lavadora porque el desagüe está taponado», lamenta.

Dice que, en todo este tiempo, los operarios municipales no se han acercado a limpiar el pozo o a reconstruir la pared de contención y teme la llegada del otoño. «El agua sigue bajando y hasta que no solucionen las canalizaciones de la carretera AS-313, el problema persistirá», añade esta trubieca, que también aprovecha la ocasión para quejarse de que ninguna administración le he dado solución a este problema: «El Principado me asignó una vivienda de emergencia en El Palais pero allí no se podía vivir. El portal estaba con desconchones y sucio de sangre. Yo no quiero grandes lujos pero así no se puede habitar. Además, ni el Ayuntamiento ni la Confederación Hidrográfica han venido a ver que pasaba. Lo harán cuando ocurra una desgracia», añade esta vecina que confiesa estar «desesperada».

Segovia no fue la única desalojada aquel 10 de junio. También una familia de la calle San Francisco. Diego Fernández, Verónica Núñez y sus dos hijos salieron corriendo de casa aquella tarde ante el temor de que el argayo que se había producido en el monte echase su casa abajo. Ahora, el matrimonio ha vuelto a su vivienda y están limpiándola a fondo, después de que el lodo ensuciase todas sus pertenencias: «Estuvimos un mes en el piso de emergencia que nos asignó Servicios Sociales pero allí no se podía vivir y hemos vuelto aquí», comenta el padre de la familia.

Asimismo, se queja de que el Ayuntamiento les ha enviado una orden de ejecución para que mejoren la estructura de la vivienda y que asciende a 38.000 euros. «No tenemos ese dinero y los arreglos los estamos haciendo nosotros porque no podemos asumir el coste de las reparaciones», lamentó este vecino.