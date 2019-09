El pop llama a los adolescentes

La Losa vivió anoche uno de sus momentos más pletóricos en cuanto a cantidad de público se refiere, con permiso de Marta Sánchez y Carlos Baute. Ana Guerra y Blas Cantó fueron el enganche perfecto para adolescentes pero también para padres pacientes que acompañaron a sus hijos. La cosa no iba de broma. Hubo grupos de jóvenes que se apostaron en primera línea muchas horas antes del concierto. «Nosotras llegamos a la una y media de la tarde, pedimos la comida y la cena y nos hemos ido turnando para ir al supermercado a reponer», explicó Laura Álvarez. Con ella otras quince adolescentes pendientes de no perderse detalle de las actuaciones de sus ídolos.

Sara Álvarez y Celia Pérez, de 11 años, dejaron bien claro que ellas venía a ver a Ana Guerra. «Nos gusta mucho porque es una 'triunfita'», aseguraron.

Ana Guerra fue la segunda en actuar y también la más esperada. La exconcursante de 'Operación Triunfo' se subió al escenario de blanco impoluto. Saludó al público tan bajito que apenas se escuchó su «buenas noches Oviedo». 'Bajito' fue, además, la canción que abrió el concierto. La artista desprendió ahí todo su poderío sobre el escenario en un recorrido musical que discurrió por las canciones de su primer disco, 'Reflexiones'. No faltaron los ritmos latinos de 'La Bikina' o las baladas como 'Olvídame' en la que cambió el baile por una butaca desde la que cantó a un público entregado. La canaria convenció con una mezcla de dulzura y fuerza sobre el escenario del que sacó el máximo partido.

El público que disfrutó de la actuación de Ana Guerra ya tenía las ganas de música metidas en el cuerpo. El culpable, para bien en este caso, fue Blas Cantó. El excomponente el grupo Auryn fue el primero en subirse al escenario. No defraudó. Con traje brillibrilli, tupé al aire y a grito de «buenas noches Oviedo, ¿estáis listos para pasarlo bien?», desató la locura entre sus fans. Cecilia Martínez y María Asensio llegaron expresamente de Madrid. «Nos bajamos del tren y subimos al escenario. Ya sabíamos que nos quedaba cerca», bromearon respecto a la proximidad de la estación de Renfe del escenario de la Losa. Cinco horas de espera por su ídolo que «mereció la pena».

Blas Cantó sí fue él

El artista repasó las canciones de su último disco, 'Complicado', y la canción 'In your bed' encendió la mecha. El artista desprendió mucha energía sobre el escenario que canalizó a través de la música con versiones incluidas. «Yo soy fan de Freddie Mercury», confesó. Lo demostró con 'Somebody to love'. «Tiene una voz prodigiosa, puede cantar cualquier estilo, su versatilidad es única», aseveró una emocionada María Asensio.

'Drunk and irresponsible' también sonó en la noche de ayer. De los coros se encargaron sus incondicionales. «Es buenísimo y en directo aún más», aseguró Marta Arenas.

La emoción se desató con la última canción. No podía fallar 'El no soy yo'. Aunque anoche, Blas Cantó fue más él que nunca.