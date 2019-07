«Llevamos cinco años en el HUCA y no se ha hecho nada por solucionar el tráfico» La parada de taxis, ubicada frente al edificio de Consultas Externas del Hospital Universitario Central de Asturias. / HUGO ÁLVAREZ El sindicato de celadores y personal no sanitario reclama más transporte público y eliminar la zona azul del área perimetral del centro hospitalario CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 26 julio 2019, 01:02

El Sindicato Independiente de Celadores y Personal no sanitario del Hospital Universitario Central de Asturias lleva cinco años reclamando mejoras en los accesos al centro hospitalario de La Cadellada. Tras conocer la denuncia realizada por el comité de empresa de TUA, la concesionaria del transporte público en Oviedo, en la que puso de manifiesto el «caos circulatorio», el sindicato no ha querido quedarse atrás en las reclamaciones porque no hay «inacción absoluta». «Llevamos cinco años en el nuevo hospital y la situación en cuanto a la circulación es caótica como también es caótica, la parada de taxis, la de autobuses y la de los aparcamientos porque no hay plazas suficientes sobre todo en el turno de mañana», explicó Francisco Fernández, secretario general de Sicepa.

Desde el sindicato aseguraron que ni el Ayuntamiento ni el Principado han movido ficha para solucionar los problemas del tráfico en el entorno del centro hospitalario. «Hay una inacción absoluta, porque no se ha hecho nada a pesar de que nosotros, en su momento, como sindicato solicitamos al Ayuntamiento que tomara algún tipo de medida como podía ser quitar la zona azul en toda la zona perimetral, no olvidemos que esto es un hospital y la gente aquí no viene a pasear», aseveró.

El Ayuntamiento se escuda en que la zona donde se concentran los problemas de tráfico son responsabilidad del Principado. EL COMERCIO se puso ayer en contacto tanto con la Consejería de Sanidad como con la de Infraestructuras sin recibir respuesta alguna.

Para el sindicaro, la solución para revertir ese «caos circulatorio» pasa por fomentar el transporte público desde otras localidades como Avilés, Gijón, Cuencas y las alas. «Llevamos pidiendo hace muchos años que el transporte público debe de parar en el HUCA. Prácticamente cada hora tendría que haber un autobús porque lo que estamos haciendo es obligar al ciudadano a ir a la estación de autobuses y coger otro transporte público o un taxi, con lo cual venir a Oviedo les está dando un gasto innecesario», ejemplificó Fernández.

Los taxis

La parada de taxis del HUCA es otro de los puntos calientes. Los propios taxistas reconocen que «se podría ordenar el espacio de otra manera», reivindicó Javier García. La problemática la ponen no tanto en la falta de espacio sino en la carencia de zonas habilitadas para facilitar el acceso a la propia puerta del hospital. «Lo importante aquí es el paciente y no poder recogerlo o dejarlo directamente a la puerta es un problema que afecta no solo al taxi sino al coche particular», explicó la taxista María Concepción Adrio. Su compañero, José Manuel Mesa, es más descriptivo: «No hay manera de organizarse aquí».

Una falta de organización que también incumbe a los conductores particulares. Coches aparcados sobre la acera, en doble fila e incluso ocupando zonas reservadas para vehículos sanitarios. El sindicato Sicepa señala la falta de «aparcamientos disuasorios que no sean de pago» para eliminar la zona azul en el perímetro del hospital. «Ni se hace nada ni se trata de hacer nada. Es lo tremendo del caso y esta situación se padece todos los días tanto por usuarios como por trabajadores», lamentó. Las medidas a corto plazo que proponen desde el sindicato pasan por aumentar las paradas habituales del transporte público y buscar una nueva ubicación a la parada de taxis. «Espacio hay, solo hay que habilitarlo», recalcó el sindicato.