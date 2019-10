«Llevo treinta y tres años tras la barra del Feijóo y esto no es ningún 'after'» Manuel Roces a la puerta del Café Feijóo, ubicado en la calle San Vicente. / ALEX PIÑA Manuel Roces, dueño del bar de la calle San Vicente, niega que su local sea el origen de las peleas de los últimos fines de semana en El Antiguo CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 8 octubre 2019, 01:48

«Yo soy el único mártir y el que estoy en boca de todos, pero yo no soy el responsable de lo que pasa fuera del bar». Así se defiende Manuel Roces, propietario del Café Feijóo, ubicado en la calle San Vicente, de quienes señalan su negocio como «responsable» de generar conflictos en esta zona del casco histórico de la ciudad en los últimos fines de semana. La clientela que frecuenta el entorno, en su mayor parte jóvenes que alargan su noche de fiesta en este punto concreto, ha protagonizado peleas, ruido y suciedad que para los vecinos «dañan la imagen de esta calle», apunta una residente de la zona, que prefiere mantenerse en el anonimato.

El último incidente se vivió este fin de semana. Una pelea entre dos individuos, frente al Café Feijóo, se saldó con uno de los implicados herido tras golpear su cabeza contra el suelo al recibir un puñetazo. Todo sucedió a plena luz del día, a las once y media de la mañana. «Esa pelea pasó fuera de mi local. Yo abro a las diez de la mañana los fines de semana. Llevo aquí treinta y tres años y esto no es ningún 'after'», se defiende Manuel Roces. «Esto es un bar, no cobro las copas a precio de 'after'», se explica, a renglón seguido.

Ayer por la mañana la imagen del local y de su exterior nada tenía que ver con la que se observa durante las mañanas de los sábados y domingos. Un establecimiento atestado de jóvenes en su interior pero también en sus inmediaciones. Estos aprovechan las escaleras y el murete del monasterio de Las Pelayas para sentarse y continuar bebiendo. «De aquí no sacan bebidas, las traen de otros bares de copas. Ese es el problema. ¿Quién se las deja sacar de esos locales?. Luego soy yo quien tiene que salir a recogerlo todo», denuncia Roces. Lo cuenta mientras del cubo del vidrio del local extrae tres cascos de cervezas. «Estas marcas que te estoy enseñando nos la vendo en mi local», señala.

Con todo, ha sido denunciado por los vecinos en multitud de ocasiones. Acumula más de 2.000 denuncias. «Ni te imaginas la cantidad de inspecciones que me vienen. Los vecinos llaman a la Policía Local, ellos vienen aquí me piden los papeles del seguro, licencias, y por lo general no ven nada extraño. Todo lo tengo en regla. En cambio siguen rebuscando».

Sí reconoce, en cambio, la «peculiaridad» de su clientela. Manuel Roces no esconde que parte de los usuarios de este bar durante las mañanas de los fines de semana «ya vienen bebidos y drogados de antes», aunque también valora que «la mayor parte de los clientes me ayudan a evitar problemas». En sus treinta y tres años tras la barra del Feijóo asegura que «nunca» tuvo problemas, «pero ahora parece que me vienen todos».

El local que regenta este langreano afincado en Oviedo es de alquiler. No se le pasa por la cabeza bajar la persiana. «No me planteo cerrarlo porque es lo único que tengo», afirma. «A mí lo que me gustaría es que bajaran los vecinos a tomar un café aquí. Yo intento mantenerlo de la mejor forma posible y no tener problemas», concluye.