Lodario Ramón se jubila como policía nacional tras 42 años «en las calles»

E. C.

A. ARCE OVIEDO. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 02:57

Después de 42 años patrullando las calles de la ciudad de Oviedo, algunos dirían que Lodario Ramón Ramón (Fresnedelo, León, 1954), uno de los agentes más vetustos y «emblemáticos» del Cuerpo Nacional de Policía de la capital asturiana, se ha ganado una buena jubilación. Así es. La Policía despidió ayer a uno de los agentes más veteranos del cuerpo con un acto «sencillo», según explicaron fuentes policiales. En el mismo participaron familiares, amigos y allegados del homenajeado, así como el alcalde del municipio, Alfredo Canteli; y la concejala de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz.

Lodario Ramón se jubiló después de más de cuatro décadas de servicio en las que ha vivido todo tipo de situaciones. Y así lo hizo hasta el último día porque en su postrera jornada no hizo otra cosa que lo que hizo durante toda su vida laboral: trabajar, pero, eso sí, fue especial, ya que lo hizo junto a su hijo, también perteneciente al cuerpo. Los dos patrullaron las calles de Oviedo, antes de dar por finalizada su vida entregada a la Policía Nacional.

Desde que ingresó en la Policía Nacional en el año 1977 «no ha habido un día que no disfrutase con su labor policial», explicaron sus compañeros. «Ha tenido infinidad de anécdotas y situaciones curiosas, pero con lo que de verdad se queda es con la cercanía de la gente y el haber ayudado a los ciudadanos», sentenciaron.

No obstante, Lodario Ramón no consagró únicamente su vida a la defensa de los ciudadanos. En su agenda, cuando no llevaba el uniforme, hubo hueco para el deporte. Y es que «este comprometido policía» compaginó durante años su carrera profesional con una exitosa trayectoria deportiva en la halterofilia paralímpica. El agente ha llegado a acumular en su haber más de 630 medallas nacionales y 95 como entrenador y seleccionador del equipo nacional.