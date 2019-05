López admite que el presupuesto puede quedar bloqueado hasta octubre

El alcalde admitió ayer su preocupación por la situación del presupuesto municipal para este año. Aprobado con un déficit de 12,4 millones de euros, si no se tramita una modificación que reequilibre las cuentas antes del final del mandato, el presupuesto de inversiones puede quedar bloqueado «hasta el mes de octubre. Soy realista, no me hago trampas al solitario». Explicó que si no se tramita antes del final del mandato, la constitución de la nueva Corporación y los trámites administrativos después pueden demorar la concertación del crédito para financiar las inversiones al otoño y «tener un impacto negativo mucho mayor». El alcalde dio orden de modificar el presupuesto hace mes y medio, señalaron fuentes municipales, pero el concejal de Economía, Rubén Rosón, se limitó anteayer a confirmar que se trabaja en el plan económico financiero para el control de la regla de gasto.

López anunció ayer que el Ayuntamiento ya tiene el proyecto para cerrar los 8.000 metros cuadrados de la fábrica de armas de La Vega, los terrenos entorno a la capilla y el antiguo claustro, cuyo uso cederá Defensa al Ayuntamiento de forma inminente. En lo «grueso», informó que la semana pasada el Ayuntamiento envió a Defensa las certificaciones urbanísticas de todo el espacio, así como las afecciones del Camino de Santiago, la Ruta de la Plata y Santullano, mientras ambas partes trabajan en sus tasaciones «para buscar un punto de convergencia».